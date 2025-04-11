Ο Τραμπ απειλεί να προχωρήσει στην επιβολή νέων δασμών στο Μεξικό ...για το νερό

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέσεισε χθες Πέμπτη την απειλή να προχωρήσει στην επιβολή νέων τελωνειακών δασμών ή «κυρώσεων» σε βάρος του Μεξικού, με φόντο την ένταση για την κατανομή υδάτινων πόρων δυνάμει διμερούς συμφωνίας των δυο κρατών.

«Το Μεξικό κλέβει νερό από τους τεξανούς αγρότες», υποστήριξε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, ερίζοντας πως η γειτονική χώρα «παραβιάζει» συμφωνία του 1944.

Η συμφωνία αυτή προέβλεπε πως οι ΗΠΑ θα μοιράζονται με το Μεξικό το νερό του ποταμού Κολοράντο, με αντάλλαγμα τη μεταφορά υδάτων του Ρίο Γκράντε στην αμερικανική επικράτεια. Τα δυο ποτάμια ρέουν κατά μήκος των συνόρων.

«Θα συνεχίσουμε να κλιμακώνουμε τις συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων τελωνειακών δασμών και πιθανόν ακόμη και κυρώσεων, ωσότου το Μεξικό τηρήσει τη συμφωνία», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το Μεξικό, που υποφέρει εδώ και 20 χρόνια από ξηρασία, επιβαρύνεται με μεγάλο χρέος ως προς τις παραδόσεις νερού στον βόρειο γείτονά του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατακεραυνώνει την έλλειψη νερού ειδικά για τους αγρότες του Τέξας, που ανησυχούν για το μέλλον των καλλιεργειών βαμβακιού, εσπεριδοειδών και άλλων ειδών.

Ήδη στα τέλη Μαρτίου η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πως περιορίζει την τροφοδοσία νερού στο Μεξικό, ανοίγοντας ακόμη ένα μέτωπο με τον νότιο γείτονα, με φόντο αυτά που αφορούν τους τελωνειακούς δασμούς, την παράτυπη μετανάστευση, τα καρτέλ των ναρκωτικών...

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ εκτίμησε τον περασμένο μήνα πως το πρόβλημα ενσκήπτει εξαιτίας του ότι ρέει «λιγότερο νερό» στην κοίτη του Ρίο Γκράντε.

«Πάνε τρία χρόνια που αντιμετωπίζουμε ξηρασία και, στο μέτρο που είναι διαθέσιμο νερό, το Μεξικό συμμορφώνεται» προς τη συμφωνία, επανέλαβε χθες η πρόεδρος μέσω X.

Προχθές Τετάρτη στάλθηκε «συνολική πρόταση στον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για τη ρύθμιση του ζητήματος των παραδόσεων νερού στο Τέξας», πρόσθεσε, αναφερόμενη σε «πολύ βραχυπρόθεσμες ενέργειες».

«Είμαι σίγουρη ότι, όπως και για τα άλλα ζητήματα, θα εξευρεθεί συμφωνία», πρόσθεσε η μεξικανή πρόεδρος.

Το 2020, ο λεγόμενος πόλεμος του νερού είχε προκαλέσει βίαιες αντιδράσεις.

Αγρότες στην πολιτεία Τσιουάουα (βόρεια) κατέλαβαν εξ εφόδου το φράγμα Λα Μποκίγια, προκειμένου να εμποδίσουν την κυβέρνηση να το χρησιμοποιήσει για τον εφοδιασμό των ΗΠΑ. Στις συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και της μεξικανικής Εθνικής Φρουράς που ακολούθησαν έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος.

Πηγή: skai.gr

