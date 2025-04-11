Το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, παρότι έχουν αποφασιστική πλειοψηφία σ’ αυτό οι συντηρητικοί, έδωσε εντολή χθες Πέμπτη στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να «διευκολύνει» την επιστροφή στις ΗΠΑ σαλβαδοριανού μετανάστη που όπως παραδέχτηκε η ίδια απελάθηκε «κατά λάθος» τη 15η Μαρτίου στο Σαλβαδόρ.

Ο κορυφαίος θεσμός της αμερικανικής δικαιοσύνης ανέστειλε τη Δευτέρα την ισχύ πρωτοβάθμιας απόφασης που διέτασσε την κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου να φέρει πίσω στις ΗΠΑ τον Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, ως το αργότερο εκείνη την ημέρα στις 23:59 (σ.σ. τοπική ώρα· το αργότερο την Τρίτη στις 06:59 ώρα Ελλάδας).

Ωστόσο, χθες Πέμπτη έκρινε πως η ομοσπονδιακή δικάστρια Πόλα Σίνις είχε δίκιο όταν έδωσε εντολή στην κυβέρνηση Τραμπ να «διευκολύνει» την επιστροφή του στην επικράτεια των ΗΠΑ, τονίζοντας πως η απέλασή του στο Σαλβαδόρ ήταν «παράνομη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.