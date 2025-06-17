Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στην Ουάσιγκτον νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν από τη σύνοδο της G7 στον Καναδά για να χειριστεί «σημαντικά ζητήματα», έκανε γνωστό το βράδυ χθες Δευτέρα η εκπρόσωπος της προεδρίας των ΗΠΑ, η Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Λόγω των όσων συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, ο Πρόεδρος Τραμπ θα αναχωρήσει απόψε μετά το δείπνο με τους αρχηγούς κρατών», έγραψε ο Λίβιτ σε μια ανάρτηση στο X.

Πριν από λίγα λεπτά, ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social: «Το ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΡΩΤΑ σημαίνει πολλά ΜΕΓΑΛΑ πράγματα, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!!!»

Μακρόν: Θετική η πρόωρη αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η πρόωρη αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο κορυφής της G7 στον Καναδά είναι «θετική... δεδομένου του στόχου για επίτευξη εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή».

Ο Μακρόν δήλωσε ότι ο Τραμπ είχε ενημερώσει τους ηγέτες της G7 ότι υπήρχαν συζητήσεις για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά του Ιράν εάν επιτευχθεί εκεχειρία.

Τραμπ: Σύγκλιση του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας στον Λευκό Οίκο

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στο προσωπικό εθνικής ασφαλείας στην Ουάσινγκτον να συγκληθεί στην Αίθουσα Εκτάκτων Αναγκών, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου στο CNN.

Ο αξιωματούχος δεν είπε αν ο Τραμπ έδωσε εντολή στους αξιωματούχους να συγκληθούν αμέσως ή να είναι εκεί όταν επιστρέψει στην Ουάσινγκτον από τη Σύνοδο Κορυφής της G7, έχοντας διακόψει απότομα την επίσκεψή του στον Καναδά.

Πηγή: skai.gr

