Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τους Ιρανούς να εκκενώσουν την πρωτεύουσά τους με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα.

«Όλοι πρέπει να εκκενώσουν αμέσως την Τεχεράνη!», έγραψε ο πρόεδρος στο Truth Social, χωρίς να εξηγήσει το γιατί.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι το Ιράν θα έπρεπε να είχε υπογράψει μια συμφωνία που θα περιόριζε τις πυρηνικές του φιλοδοξίες.

«Το Ιράν θα έπρεπε να είχε υπογράψει τη «συμφωνία» που τους είπα να υπογράψουν. Τι ντροπή και σπατάλη ανθρώπινης ζωής. Με απλά λόγια, ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ», έγραψε. «Το έχω πει ξανά και ξανά!»

Η Τεχεράνη είναι μια πόλη με πληθυσμό σχεδόν 10 εκατομμύρια κατοίκους.

Εν τω μεταξύ στην Τεχεράνη, όπου οι ισραηλινές πυραυλικές επιθέσεις συνεχίζονται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, πολλοί κάτοικοι ήδη προσπαθούν να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα και να αναζητήσουν καταφύγιο σε άλλα μέρη της χώρας.

Έχει δημιουργηθεί μια ομάδα στο Telegram με τίτλο «Συντονισμός εξόδου για φοιτητές», με αρκετές συνομιλίες αφιερωμένες στην οργάνωση ταξιδιών από την Τεχεράνη σε διάφορες άλλες πόλεις σε όλο το Ιράν.

Οι περισσότερες συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από το αν άλλοι φοιτητές κατευθύνονται προς την ίδια κατεύθυνση.

Σε ένα νήμα που επικεντρώνεται στα ταξίδια προς τη βόρεια επαρχία Γκιλάν, ένας χρήστης ρωτάει αν άλλοι «φεύγουν νωρίς το πρωί», ενώ ένας άλλος ρωτάει αν θα κάνουν ωτοστόπ, λέγοντας ότι δεν έχουν καταφέρει να «βρουν εισιτήρια» για λεωφορεία.

Πολλοί χρήστες ζητούν επίσης ενημερώσεις σχετικά με τις συνθήκες κυκλοφορίας, καθώς έχουν κυκλοφορήσει πλάνα και αναφορές που δείχνουν σοβαρή συμφόρηση στους δρόμους από την Τεχεράνη.

Ο επικεφαλής της τροχαίας του Ιράν επιβεβαίωσε ότι, λόγω του όγκου των οχημάτων, έχει εφαρμοστεί σύστημα μονής κατεύθυνσης κυκλοφορίας σε ορισμένες βασικές οδούς για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της ροής.

