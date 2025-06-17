Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Στην υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος που μειώνει τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων και εξαρτημάτων αεροσκαφών από το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θέτοντας σε ισχύ μέρη της εμπορικής συμφωνίας που επετεύχθη μεταξύ των δύο χωρών τον περασμένο μήνα.

Μεταξύ άλλων μειώνονται οι δασμοί από 25% σε 10% για έως και 100.000 οχήματα που κατασκευάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο ενώ προβλέπεται και η άρση ορισμένων δασμών σε αεροδιαστημικά προϊόντα. Σημειώνεται ότι υπάρχουν δεσμεύσεις για αντίστοιχες μειώσει στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από το Ηνωμένο Βασίλειο, αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν ακόμα ασαφείς.

Από την πλευρά του, το Λονδίνο μειώνει τους δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα όπως το βοδινό κρέας και η αιθανόλη.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έκανε λόγο για μία «πολύ σημαντική ημέρα», υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία δείχνει την «ισχύ» των σχέσεων Ηνωμένου Βασιλείου - ΗΠΑ.

Ο Τραμπ επαίνεσε τον Στάρμερ, λέγοντας πως «πέτυχε κάτι που άλλοι δεν κατάφεραν να κάνουν».

Η συμφωνία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ επτά ημέρες μετά τη δημοσίευσή της.



