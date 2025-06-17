Τραμπ: Νομίζω ότι το Ιράν θα υπογράψει την πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν θα έπρεπε να είχε υπογράψει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό του πρόγραμμα πριν ξεκινήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις και ότι πιστεύει ότι τώρα θέλει να καταλήξει σε μια συμφωνία.

«Όπως έχω πει, νομίζω ότι θα υπογραφεί μια συμφωνία». «Νομίζω ότι το Ιράν είναι ανόητο που δεν την υπογράφει», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.