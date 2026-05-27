Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι η Τεχεράνη έχει στην κατοχή της προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει εντός ενός μήνα τη διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα, ενώ οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την περιοχή γύρω από το Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Η διαχείριση και η χάραξη των διαδρομών της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Το ίδιο προσχέδιο προβλέπει ότι τα πολεμικά πλοία δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία, ενώ εφόσον επιτευχθεί τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, αυτή θα εγκριθεί με δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση σημείωσε ακόμη ότι το «πλαίσιο μνημονίου της Ισλαμαμπάντ» δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και ότι η Τεχεράνη δεν θα προχωρήσει σε κανένα βήμα χωρίς «απτή επαλήθευση».

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ

Η αποκάλυψη αυτών των λεπτομερειών έρχεται ενώ συνεχίζονται οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με περιφερειακές διαμεσολαβήσεις από το Πακιστάν, το Κατάρ και το Ομάν.

Αμερικανικά και ισραηλινά δημοσιεύματα είχαν αναφέρει τις τελευταίες ημέρες ότι οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε μια προσωρινή συμφωνία, η οποία θα περιλαμβάνει παράταση της εκεχειρίας, επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και χαλάρωση ορισμένων οικονομικών περιορισμών που έχουν επιβληθεί στο Ιράν.

Προηγούμενες αναφορές είχαν επίσης υποστηρίξει ότι η επικείμενη συμφωνία ενδέχεται να περιλαμβάνει ιρανικές δεσμεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα και τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, με αντάλλαγμα την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τη χορήγηση εξαιρέσεων που θα επιτρέπουν στην Τεχεράνη να πωλεί πετρέλαιο με μεγαλύτερη ελευθερία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.