Βίντεο των IDF από το χτύπημα στο Γενικό Επιτελείο της Συρίας

Το κτίριο του επιτελείου χρησιμοποιούνταν από τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις για την αποστολή στρατευμάτων στην πόλη Σουέιντα, αναφέρει το Ισραήλ

Ισραήλ_Συρία

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα από το πλήγμα στο κτίριο του Γενικού Επιτελείου στη Δαμασκό καθώς και έναν ακόμη στόχο κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού, το κτίριο του επιτελείου χρησιμοποιούνταν από τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις για την αποστολή στρατευμάτων στην πόλη Σουέιντα, όπου έχουν σημειωθεί φονικές συγκρούσεις και ο πληθυσμός είναι κυρίως Δρούζοι.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Συρία Ισραήλ Δρούζοι Δαμάσκος IDF
