Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα από το πλήγμα στο κτίριο του Γενικού Επιτελείου στη Δαμασκό καθώς και έναν ακόμη στόχο κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού, το κτίριο του επιτελείου χρησιμοποιούνταν από τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις για την αποστολή στρατευμάτων στην πόλη Σουέιντα, όπου έχουν σημειωθεί φονικές συγκρούσεις και ο πληθυσμός είναι κυρίως Δρούζοι.

חיל-האוויר תקף לפני זמן קצר במרחב דמשק, את קריית המטה הכללי של המשטר הסורי ממנה מנהלים מפקדי המשטר הסורי את הלחימה, ושולחים את כוחות המשטר למרחב א-סווידא׳. pic.twitter.com/IcspzV7FHf — Israeli Air Force (@IAFsite) July 16, 2025

Πηγή: skai.gr

