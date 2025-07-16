Η κυβέρνηση Τραμπ και οι σύμμαχοί της έχουν ξεκινήσει μια πολύπλευρη προσπάθεια για τη συλλογή δεδομένων ψηφοφόρων και την επιθεώρηση των μηχανημάτων ψηφοφορίας σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ, προκαλώντας ανησυχία σε τοπικούς και πολιτειακούς αξιωματούχους των εκλογικών επιτροπών για ενδεχόμενη ομοσπονδιακή παρέμβαση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η κινητικότητα στην πολιτεία του Κολοράντο, όπου ο τότε υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ έχασε με 11 μονάδες διαφορά.

Σύμφωνα με την Washington Post, ένας σύμβουλος που δηλώνει ότι συνεργάζεται με τον Λευκό Οίκο έχει ζητήσει από τους γραμματείς της πολιτείας να επιτρέψουν στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση ή κάποιον τρίτο να επιθεωρήσει τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν στις εκλογές.

Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες παρέχουν τεχνική βοήθεια και συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα κυβερνοασφάλειας στις εκλογικές επιτροπές των πολιτειών, ωστόσο δεν έχουν το δικαίωμα να επιθεωρήσουν τον εξοπλισμό τους καθώς η εκλογική νομοθεσία ορίζει αυστηρά ότι πρόσβαση σε αυτόν έχουν συγκεκριμένοι αξιωματούχοι.

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, σε μια ακόμα ασυνήθιστη κίνηση, έχει ζητήσει από τουλάχιστον εννέα πολιτείες αντίγραφα των εκλογικών τους καταλόγων, με δύο τουλάχιστον εξ αυτών να τους έχουν παραδώσει, σύμφωνα με πολιτειακούς αξιωματούχους που επικαλείται η Washington Post.

Επιπλέον, δύο δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν ζητήσει από τις πολιτείες να κοινοποιήσουν πληροφορίες σχετικά με τους ψηφοφόρους τους προκειμένου να εφαρμόσουν ένα εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ που μεταφέρει μέρος της εξουσίας επί της εκλογικής διαδικασίας από τις πολιτείες στην Ουάσινγκτον.

Οι προσπάθειες της κυβέρνησης, δεδομένων και των ψευδών ισχυρισμών του Τραμπ ότι οι εκλογές του 2020 εκλάπησαν από τους Ρεπουμπλικανούς, έχουν αναστατώσει τους πολιτειακούς και τοπικούς αξιωματούχους των εκλογικών επιτροπών και των δύο κομμάτων, οι οποίοι επί χρόνια δέχονται απειλές, παρενοχλήσεις και δικαστικές διαμάχες.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα των ΗΠΑ, οι πολιτείες είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή των εκλογών, όμως μετά τις πρόσφατες κινήσεις οι πολιτειακοί και τοπικοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενδεχομένως να προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα εθνικό αρχείο με προσωπικές πληροφορίες για τους ψηφοφόρους ή να επιβάλει κανόνες που θα αποκλείουν ψηφοφόρους από τους καταλόγους, δυσκολεύοντας την εκλογική διαδικασία.



