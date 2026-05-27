Το Ισραήλ εξαπέλυσε περισσότερες από 120 αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Λιβάνου την Τρίτη, σε μία από τις πιο σφοδρές ημέρες βομβαρδισμών των τελευταίων εβδομάδων, καθώς ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο στρατός εντείνει την επίθεσή του κατά της Χεζμπολάχ.

Η εκεχειρία που είχε επιτευχθεί τον περασμένο μήνα με αμερικανική διαμεσολάβηση μεταξύ του Ισραήλ και της ισλαμιστικής οργάνωσης φαίνεται πλέον να βρίσκεται στα πρόθυρα πλήρους κατάρρευσης, περιπλέκοντας παράλληλα τις διαπραγματεύσεις για οριστικό τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Η Τεχεράνη, που διατηρεί στενές σχέσεις με τη Χεζμπολάχ, έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι η παύση της ισραηλινής επίθεσης στον Λίβανο αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσιγκτον.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε 100 στόχους που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ σε ολόκληρο τον νότιο Λίβανο και στην περιοχή της κοιλάδας Μπεκάα στα ανατολικά, συμπεριλαμβανομένων αποθηκών όπλων, κέντρων διοίκησης και θέσεων παρατήρησης, που – σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους – χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά στρατιωτών και κατοίκων του βόρειου Ισραήλ.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι, μεταξύ αυτών γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν σε πλήγμα στην πόλη Μπουρτζ αλ-Σαμάλι στον νότιο Λίβανο, ενώ άλλη επίθεση στο χωριό Μασεγκάρα, στα ανατολικά, στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, ανάμεσά τους μέλη της ίδιας οικογένειας.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός «επιχειρεί με μεγάλες δυνάμεις στο πεδίο και καταλαμβάνει και ελέγχει περιοχές». «Ενισχύουμε τη ζώνη ασφαλείας για να προστατεύσουμε τις βόρειες κοινότητες του Ισραήλ», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην αυτοανακηρυγμένη ζώνη ασφαλείας που ελέγχεται από ισραηλινά στρατεύματα αρκετά χιλιόμετρα μέσα στο νότιο Λίβανο.

Ο Νετανιάχου, που δίνει δύσκολη μάχη για την επανεκλογή του αργότερα αυτόν τον μήνα, δέχεται πιέσεις να επιδείξει αποτελέσματα απέναντι στη Χεζμπολάχ, ιδιαίτερα καθώς λίγοι από τους στόχους του πολέμου που ξεκίνησε το Ισραήλ με το Ιράν τον Φεβρουάριο φαίνεται να έχουν επιτευχθεί.

Ισραηλινοί πολιτικοί και σχολιαστές κάλεσαν τις τελευταίες ημέρες τον Νετανιάχου να αγνοήσει οποιεσδήποτε πιέσεις από την Ουάσιγκτον για περιορισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο.

Γράφοντας στην εφημερίδα Maariv, ο Άβι Ασκενάζι, ζήτησε «συνεχόμενα κύματα επιθέσεων όλο το 24ωρο με τη χρήση εκατοντάδων αεροσκαφών ταυτόχρονα».

«Το έδαφος στον Λίβανο πρέπει να τρέμει. Οι κάτοικοι της Βηρυτού, της Τύρου και της Σιδώνας πρέπει να βρίσκονται σε καταφύγια, όπως ακριβώς και οι κάτοικοι του βόρειου Ισραήλ αναγκάζονται να παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους», έγραψε.

Η Βηρυτός έχει μέχρι στιγμής γλιτώσει από ισραηλινές επιδρομές μετά την έναρξη της εκεχειρίας, ωστόσο η προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης προκαλεί εκτεταμένη ανησυχία.

«Μόνο και μόνο με λίγες λέξεις στην τηλεόραση, ο Νετανιάχου κάνει τους πάντες να πανικοβάλλονται και να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους», δήλωσε ο Τόνι Αμπούντ στη συνοικία Χάμρα της Βηρυτού. «Δεν ξέρω τι πρόκειται να συμβεί και πόσο ακόμη μπορούμε να ζούμε έτσι».

Την Τετάρτη υπήρξαν αναφορές για νέες συγκρούσεις στον νότιο Λίβανο μεταξύ ισραηλινών δυνάμεων και της Χεζμπολάχ. Η οργάνωση ανακοίνωσε ότι οι μαχητές της συγκρούστηκαν με ισραηλινές δυνάμεις σε πόλη βόρεια του στρατηγικής σημασίας ποταμού Λιτάνι, που αποτελεί σήμερα το de facto όριο μεταξύ των περιοχών υπό ισραηλινό έλεγχο και της υπόλοιπης χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός έχει διατάξει τους κατοίκους να μην επιστρέψουν σε δεκάδες χωριά της ουδέτερης ζώνης που επιχειρεί να δημιουργήσει, βάθους πέντε έως δέκα χιλιομέτρων μέσα στον Λίβανο, όπου τα στρατεύματά του καταστρέφουν κατοικίες.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο στρατός «επιχειρεί στοχευμένα πέρα από τη γραμμή προωθημένης άμυνας, προκειμένου να εξαλείψει άμεσες απειλές για τους πολίτες του κράτους του Ισραήλ και τους στρατιώτες του».

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι χρησιμοποιεί νέα drones με οπτικές ίνες, τα οποία οι ισραηλινές δυνάμεις δυσκολεύονται να αναχαιτίσουν, πλήττοντας στρατιωτικές θέσεις και χωριά στο βόρειο Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει τους πολίτες του να αποφεύγουν τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Την Τετάρτη, σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στην περιοχή Σλόμι, στη δυτική Γαλιλαία, μετά από αναφορές για εισβολή drone.

«Αυτό που απαιτείται τώρα είναι να αυξήσουμε τα πλήγματα, να αυξήσουμε την ένταση. Θα τους χτυπήσουμε αλύπητα», δήλωσε ο Νετανιάχου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι στον Λίβανο έχουν εκτοπιστεί στον τελευταίο γύρο συγκρούσεων μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, που ξεκίνησε όταν η οργάνωση εκτόξευσε ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ τον Μάρτιο, δύο ημέρες μετά τα ισραηλινά πλήγματα κατά της Τεχεράνης, στα οποία σκοτώθηκε ο τότε ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 3.213 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου, ενώ περισσότεροι από 9.700 έχουν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου, 23 Ισραηλινοί στρατιώτες και ένας εργολάβος του υπουργείου Άμυνας έχουν σκοτωθεί μέσα ή κοντά στον νότιο Λίβανο, ενώ δύο άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους στο βόρειο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι 10 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί μετά την εκεχειρία της 16ης Απριλίου, εκ των οποίων οι έξι από εκρηκτικά drones της Χεζμπολάχ. Η οργάνωση δεν έχει δημοσιοποιήσει δικά της στοιχεία για απώλειες.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε ότι ο στρατός σκότωσε τον Μοχάμεντ Οντέχ, νέο επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών στην πόλη της Γάζας, λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τη δολοφονία του προκατόχου του. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τοπικά νοσοκομεία.

Πηγή: skai.gr

