Σε μια κρίσιμη εξέλιξη για την εύθραυστη κατάσταση στη νότια Συρία, οι Δρούζοι της Συρίας κατέληξαν σε συμφωνία εκεχειρίας με την κυβέρνηση της Συρίας στη Σουέιντα, η οποία θα τεθεί σε άμεση ισχύ, δήλωσε ο Δρούζος θρησκευτικός ηγέτης σεΐχης Γιούσεφ Τζαρμπού σε βίντεο που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει την πλήρη ενσωμάτωση της Σουέιντα στο συριακό κράτος.

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους όρους της συμφωνίας, ο ίδιος ανέφερε ότι οι δρόμοι στην περιοχή θα τεθούν υπό την εποπτεία των κρατικών δυνάμεων, τα κρατικά θεσμικά όργανα στη Σουέιντα θα επαναλειτουργήσουν (προφανώς αναφερόμενος σε θεσμούς που λειτουργούσαν προηγουμένως υπό το καθεστώς Άσαντ), θα συσταθεί κοινή επιτροπή από Δρούζους και το καθεστώς για να διερευνήσει τα «εγκλήματα και τις νομικές παραβιάσεις» που διαπράχθηκαν κατά τα γεγονότα στην περιοχή, ενώ όλοι οι συλληφθέντες κατά τη διάρκεια των ταραχών θα αφεθούν ελεύθεροι.

Και το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων επιβεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, αναφέροντας ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις θα δημιουργήσουν σημεία ελέγχου στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι μια προηγούμενη εκεχειρία που είχε ανακοινωθεί το βράδυ της Τρίτης κατέρρευσε μέσα σε λίγες ώρες.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters, οι κυβερνητικές δυνάμεις εξακολουθούσαν να ανοίγουν πυρ στην πόλη της Σουέιντα, ακόμη και μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι η κατάσταση στην Συρία είναι «περίπλοκη» αλλά μοιάζει με «παρεξήγηση» και νομίζει ότι θα υπάρξει πρόοδος προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης εντός των επόμενων ωρών.

Πηγή: skai.gr

