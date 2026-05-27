Motor Oil: Εκτίναξη κερδοφορίας το Α' τρίμηνο

Σημαντική ενίσχυση των μεγεθών για το πρώτο τρίμηνο του έτους ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος της Motor Oil. Συγκεκριμένα, τα έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 25 % σε 3,36 δισ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) κατά 171 % σε 546 εκατ. και τα καθαρά κέρδη κατά 293 % σε 332 εκατ. Αν αφαιρεθεί η επίπτωση εξωγενών παραγόντων (διεθνείς τιμές και ισοτιμίες) τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώνονται σε 381 εκατ. (+77 %) και τα καθαρά σε 203 εκατ. (+113 %).
Στα αποτελέσματα καταγράφεται αύξηση της ζήτησης βενζίνης (+0,7 %) σε αντίθεση με την κατανάλωση ντίζελ κίνησης και θέρμανσης που μειώθηκαν κατά 1,1 % και 5,4 % αντίστοιχα.
Οι πηγές εφοδιασμού του ομίλου με αργό ήταν το Ιράκ κατά 60 % και ακολουθούν η Λιβύη (26 %), Σαουδική Αραβία (7%), το Καζακστάν (5 %) και η Β.Θάλασσα (2%).
Οι επενδύσεις κατά το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 70 εκατ. με πρόβλεψη να φθάσουν σε 650 εκατ. ευρώ στο τέλος του χρόνου, που αποτελεί υψηλό επταετίας.
