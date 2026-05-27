Motor Oil: Εκτίναξη κερδοφορίας το Α' τρίμηνο

Οι επενδύσεις κατά το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 70 εκατ. με πρόβλεψη να φθάσουν σε 650 εκατ. ευρώ στο τέλος του χρόνου, που αποτελεί υψηλό επταετίας

Motor Oil

Σημαντική ενίσχυση των μεγεθών για το πρώτο τρίμηνο του έτους ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος της Motor Oil. Συγκεκριμένα, τα έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 25 % σε 3,36 δισ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) κατά 171 % σε 546 εκατ. και τα καθαρά κέρδη κατά 293 % σε 332 εκατ. Αν αφαιρεθεί η επίπτωση εξωγενών παραγόντων (διεθνείς τιμές και ισοτιμίες) τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώνονται σε 381 εκατ. (+77 %) και τα καθαρά σε 203 εκατ. (+113 %).

Στα αποτελέσματα καταγράφεται αύξηση της ζήτησης βενζίνης (+0,7 %) σε αντίθεση με την κατανάλωση ντίζελ κίνησης και θέρμανσης που μειώθηκαν κατά 1,1 % και 5,4 % αντίστοιχα.

Οι πηγές εφοδιασμού του ομίλου με αργό ήταν το Ιράκ κατά 60 % και ακολουθούν η Λιβύη (26 %), Σαουδική Αραβία (7%), το Καζακστάν (5 %) και η Β.Θάλασσα (2%).

Οι επενδύσεις κατά το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 70 εκατ. με πρόβλεψη να φθάσουν σε 650 εκατ. ευρώ στο τέλος του χρόνου, που αποτελεί υψηλό επταετίας.

