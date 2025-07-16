Τραμπ: «Έχουμε καλά νέα για τη Γάζα» 

Χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξέπεμψε μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία των διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Παράλληλα, στο ίδιο κλίμα και ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι «οι διαπραγματεύσεις για τη Γάζα πηγαίνουν καλά»

Η δήλωση έρχεται λίγες ώρες μετά από αναφορές ότι άνοιξε παράθυρο για επίτευξη συμφωνίας τις επόμενες ημέρες, καθώς το Ισραήλ φέρεται να αποδέχθηκε σημαντική μείωση της στρατιωτικής του παρουσίας στη Γάζα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για εκεχειρία 60 ημερών, σύμφωνα με το Times of Israel.

Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά αρκετά ζητήματα, γεγονός που καθιστά απίθανη την άμεση ανακοίνωση οριστικής συμφωνίας. Διπλωματικές πηγές διατηρούν συγκρατημένη αισιοδοξία, υπογραμμίζοντας ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες.



