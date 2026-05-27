Ο ΟΗΕ καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση σε τρένο στην Κουέτα του Πακιστάν

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασαν «με τον εντονότερο τρόπο» την «αποτρόπαια και δειλή» τρομοκρατική επίθεση αυτοκτονίας εναντίον τρένου στην Κουέτα, στην επαρχία Μπαλουτσιστάν του Πακιστάν, στις 24 Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με τη δήλωση Τύπου, η «κατακριτέα πράξη τρομοκρατίας» είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της ζωής τουλάχιστον 14 Πακιστανών πολιτών και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά. Τα μέλη του Συμβουλίου ανέφεραν ότι ο Στρατός Απελευθέρωσης του Μπαλουτσιστάν (BLA) ισχυρίστηκε πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε από την Ταξιαρχία Ματζίντ.

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας εξέφρασαν τα «βαθύτατα συλλυπητήρια» και τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στην κυβέρνηση και τον λαό του Πακιστάν, ευχόμενα ταχεία και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες.

Στη δήλωσή τους, επανέλαβαν ότι η τρομοκρατία «σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της» αποτελεί μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Υπογράμμισαν, επίσης, την ανάγκη να λογοδοτήσουν και να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι δράστες, οργανωτές, χρηματοδότες και υποστηρικτές τέτοιων «αξιοκατάκριτων πράξεων τρομοκρατίας».

Τα μέλη του Συμβουλίου κάλεσαν όλα τα κράτη, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου και των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, να συνεργαστούν ενεργά με την κυβέρνηση του Πακιστάν προς αυτή την κατεύθυνση.

Κλείνοντας, επανέλαβαν ότι κάθε πράξη τρομοκρατίας είναι «εγκληματική και αδικαιολόγητη», ανεξαρτήτως κινήτρου, τόπου, χρόνου ή δράστη.

Παράλληλα, επιβεβαίωσαν την ανάγκη όλα τα κράτη να αντιμετωπίζουν, με όλα τα μέσα και σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις λοιπές υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του διεθνούς προσφυγικού δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, τις απειλές κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας που προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.