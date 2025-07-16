Πρεσβευτής ΗΠΑ στο Ισραήλ: «Κυνήγι μαγισσών» η δίκη του Νετανιάχου για διαφθορά

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι εξέφρασε σήμερα την υποστήριξή του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου αφότου παρέστη στη δίκη του για διαφθορά, και δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δίκιο που έλεγε πως πρόκειται για ένα "κυνήγι μαγισσών".

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η οποία αναβλήθηκε αρκετές φορές από τότε που άρχισε, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν διέπραξε καμιά παράνομη πράξη. Οι υποστηρικτές του θεωρούν ότι η διαδικασία είναι πολιτικά υποκινούμενη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε ηχηρά τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, καταγγέλλοντας τη δίκη τον περασμένο μήνα στην πλατφόρμα του Truth Social.

Καθώς παρέστη σήμερα στην ακροαματική διαδικασία, ο Χάκαμπι έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι άντλησε ένα "συμπέρασμα": ο Ντόναλντ Τραμπ "έχει και πάλι δίκιο".

Στη δημοσίευσή του ο Χάκαμπι, αναδημοσίευσε τις δηλώσεις του Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο η δίκη είναι "ένα πολιτικό κυνήγι μαγισσών", που "μοιάζει πολύ με το κυνήγι μαγισσών που αναγκάστηκα να υποστώ".

Ο Τραμπ κατηγορεί εδώ και χρόνια τους αντιπάλους του ότι χρησιμοποίησαν το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για να τον στοχοθετήσουν.

Το 2024, ο δισεκατομμυριούχος Ρεπουμπλικάνος κρίθηκε ένοχος για 34 αδικήματα πλαστογράφησης λογιστικών εγγράφων με στόχο να κρύψει μια πληρωμή στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς προκειμένου να αποφευχθεί ένα σεξουαλικό σκάνδαλο την περίοδο που τελείωνε η προεκλογική του εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του 2016.

Σε βάρος του Τραμπ εκκρεμούσαν επίσης δύο αγωγές σε ομοσπονδιακό επίπεδο, στην μια από αυτές κατηγορείτο για παράνομες προσπάθειες ανατροπής των εκλογικών αποτελεσμάτων του 2020.

Στο Ισραήλ, ο Νετανιάχου και η σύζυγός του Σάρα κατηγορούνται ότι δέχτηκαν πολυτελή είδη αξίας άνω των 260.000 δολαρίων, όπως πούρα, κοσμήματα και σαμπάνια από δισεκατομμυριούχους με αντάλλαγμα πολιτικές χάρες.

Σε άλλες δύο υποθέσεις, ο Νετανιάχου κατηγορείται ότι προσπάθησε να διαπραγματευτεί μια πιο ευνοϊκή κάλυψη σε δύο ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της, που άρχισε στα τέλη του 2022, η κυβέρνηση Νετανιάχου πρότεινε μεγάλες δικαστικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες, κατά τους επικριτές του, σχεδιάστηκαν για να αποδυναμώσουν τα δικαστήρια. Οι προτάσεις αυτές προκάλεσαν τεράστιες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που διακόπηκαν μόνο μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

