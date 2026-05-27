Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,96%, στα 347,26 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται σε ανοδική τροχιά για έκτη συνεχή συνεδρίαση, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

Στη διάρκεια των έξι συνεχόμενων ανοδικών συνεδριάσεων, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 7,18%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.370,04 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,96%.

Ενδοσυνεδριακά έχει καταγράψει υψηλότερη τιμή στις 2.374,65 μονάδες (+1,15%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 347,26 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 43.463.970 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,03%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,40%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+4,26%), της Lamada Development (+2,70%), της Motor Oil (+2,51%), της Εθνικής (+2,44%) και της Τιτάν (+2,40%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ (-2,23%) και της Optima Bank (-0,93%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 8.667.455 και 6.294.199 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 84,43 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 56,73 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 71 μετοχές, 42 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΣΙΔΜΑ (+8,29%) και EIS (+5,88%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-3,40%) και Δάϊος Πλαστικά (-3,24%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,2800 +0,39%

ALLWYN:12,6450 -0,28%

ΚΥΠΡΟΥ:9,4850 +1,99%

METLEN:40,9000 -0,34%

OPTIMA:10,6500 -0,93%

ΤΙΤΑΝ: 49,4600 +2,40%

ALPHA BANK: 3,8890 +2,34%

AEGEAN AIRLINES: 12,3200 +1,40%

VIOHALCO: 20,2000 +0,25%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 43,0800 +0,19%

ΔΑΑ:10,1900 +1,09%

ΔΕΗ: 21,0000 -2,23%

COCA COLA HBC:50,5000 +1,61%

ΕΛΠΕ: 10,1200 -0,10%

ELVALHALCOR: 5,1200 +0,99%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,1200 +2,44%

ΕΥΔΑΠ: 10,3400 -0,19%

EUROBANK: 3,9660 +1,43%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,2650 +2,70%

MOTOR OIL: 36,7200 +2,51%

JUMBO: 23,5000 +4,26%

ΟΛΠ:38,3500 +0,92%

ΟΤΕ: 18,4900 -0,05%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,0500 +1,69%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:15,4200 +0,52%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

