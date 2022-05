Είναι ο ψηλότερος σκύλος στον κόσμο με ύψος 1,046 μέτρα και δικαίως μπήκε στο βιβλίο με τα Ρεκόρ Γκίνες.

Πρόκειται για τον Δία, που είναι δύο χρονών και ράτσας «Μεγάλος Δανός» από το Μπέντφορντ του Τέξας.

Έλαβε επισήμως το βραβείο στις 22 Μαρτίου, όταν ο κτηνίατρός του τον μέτρησε και επιβεβαίωσε ότι ξεπέρασε, πράγματι, τον προηγούμενο κάτοχο του ρεκόρ.

A Great Dane who lives in North Texas has been crowned the world's tallest living dog by Guinness World Records. Meet 2-year old Zeus, from Bedford!! https://t.co/iKIWvE0rGB pic.twitter.com/2EDE0j7H5Q — CBS DFW (@CBSDFW) May 6, 2022

Η ιδιοκτήτρια του Brittany Davis ανέφερε στο CNN ότι πάντα ονειρευόταν να έχει έναν Μεγάλο Δανό με το όνομα Δίας και χάρηκε πάρα πολύ, όταν ο αδερφός της της έδωσε το κουτάβι όταν ήταν μόλις οκτώ εβδομάδων. «Αν και αρχικά ήταν ανήσυχη για το τεράστιο μέγεθός του, σύντομα τον...ερωτεύτηκε», αναφέρει το δημοσίευμα.

Η ίδια Ντέιβις είπε στο Guinness World Records: «Ήταν ένας μεγάλος σκύλος από τότε που τον αποκτήσαμε, ακόμα και όταν ήταν κουτάβι. Είχε τεράστια πόδια».



Η διατροφή του Δία περιλαμβάνει 12 φλιτζάνια τροφή για σκύλους κάθε μέρα, ενώ περιστασιακά τρώει τηγανητά αυγά. Η αγαπημένη του απόλαυση όμως είναι είναι τα... παγάκια, είπε η Ντέιβις.

Confirmed, the tallest dog in the world this Great Dane pic.twitter.com/poZeY46Zmv — Mike (@INIZIO22) May 7, 2022

Ο καφέ και γκρίζος κολοσσός είναι διάσημος στην περιοχή και όλοι του δίνουν προοσχή και λιχουδιές.

«Το σχόλιο που ακούμε πιο συχνά είναι "Ουάου, αυτό είναι σαν άλογο!", "Μπορώ να τον καβαλήσω;" ή "Έχει σέλα;"» είπε η Ντέιβις. «Η απάντηση σε όλες αυτές τις ερωτήσεις είναι όχι».

Everyone, meet Zeus!



This Texas pooch was just named the world’s tallest dog, standing at a whopping 3 feet 5 inches.https://t.co/2tJyPR7TQ6 pic.twitter.com/k3X82wz8mM — NBC 7 San Diego (@nbcsandiego) May 6, 2022

Σύμφωνα με το American Kennel Club, οι Μεγάλοι Δανοί κατάγονται από κυνηγετικά σκυλιά του Μεσαίωνα. Ενώ είναι γνωστά για την υπεροχή άλλων φυλών, είναι επιρρεπή σε αρκετές παθήσεις υγείας και τείνουν να έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής από άλλα σκυλιά.



Πέρυσι, ο Φρέντι, ένας Μεγάλος Δανός που κάποτε ήταν στο Γκίνες ως ο ψηλότερος σκύλος στον κόσμο, πέθανε σε ηλικία 8 ετών.

Το σκυλάκι, που ζούσε στο Έσσεξ της Αγγλίας, είχε ύψος 3 πόδια, 4 ίντσες (103,5 εκατοστά) από το πόδι μέχρι το ακρώμιο. Όταν στεκόταν στα πίσω του πόδια, υψωνόταν πάνω από τους ανθρώπους σε ένα ύψος 7 πόδια, 5,5 ίντσες (226 εκατοστά).



Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις