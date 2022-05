Βίντεο από τη στιγμή που ουκρανικό drone πλήττει με πύραυλο και καταστρέφει ρωσικό ελικόπτερο Mi8 έδωσαν στη δημοσιότητα οι ουκρανικές δυνάμεις.

Το περιστατικό φέρεται να καταγράφηκε στην ευρύτερη περιοχή του Φιδονησίου, ενώ, όπως αναφέρεται, δεν επέζησε κανείς από τους επιβαίνοντες.

Να σημειώσουμε ότι το Σάββατο, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει την καταστροφή ουκρανικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων, μεταξύ των οποίων και Mi8.

Δείτε το βίντεο:

#Ukraine: Ukrainian TB-2 drones continue to strike Russian forces on Snake Island.



This time, an Mi-8 helicopter was destroyed, just as troops were disembarking. pic.twitter.com/Y7MO4MiQRN