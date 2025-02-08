Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως στερεί από τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν το δικαίωμα να αποκτά πρόσβαση σε διαβαθμισμένα εμπιστευτικά και απόρρητα έγγραφα, πρακτική που επιτρέπει πρώην αρχηγοί του κράτους να παραμένουν ενήμεροι για ευαίσθητα θέματα.

«Δεν είναι ανάγκη ο Τζο Μπάιντεν να συνεχίσει να έχει πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες», έκρινε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social, υπενθυμίζοντας πως υπάρχει προηγούμενο, το είχε δημιουργήσει ο Δημοκρατικός προκάτοχός του το 2021, όταν στέρησε «από τον 45ο πρόεδρο (εμένα!)» την πρόσβαση σε διαβαθμισμένα έγγραφα, και προσθέτοντας: «Τζο, απολύεσαι».

«Ανακαλούμε άμεσα τις άδειες χειρισμού απορρήτων του Τζο Μπάιντεν και τερματίζουμε τις ημερήσιες ενημερώσεις του από τις υπηρεσίες πληροφοριών», ξεκαθάρισε ο μεγιστάνας που επέστρεψε στην εξουσία πριν από λιγότερες από τρεις εβδομάδες.

Όταν είχε στερήσει την πρόσβαση του κ. Τραμπ στις ενημερώσεις των υπηρεσιών πληροφοριών και στα απόρρητα έγγραφα το 2021, ο κ. Μπάιντεν είχε επικαλεστεί την «αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά» του Ρεπουμπλικάνου κατά την έφοδο στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021, λίγες ημέρες προτού αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο.

Ο 78χρονος μεγιστάνας πρόσαψε εξάλλου στον προκάτοχό του πως έχει «κακή μνήμη», όπως ανέφερε έκθεση που αποκαλύφθηκε πριν από έναν χρόνο.

Ο ειδικός εισαγγελέας Ρόμπερτ Χουρ είχε εισηγηθεί τον Φεβρουάριο του 2024 να μπει στο αρχείο και να μην ασκηθεί ποινική δίωξη στον Τζο Μπάιντεν επειδή είχε διατηρήσει στην κατοχή του διαβαθμισμένα έγγραφα, κάνοντας ωστόσο εκρηκτικά από πολιτική άποψη σχόλια. Αναφέρθηκε σε «συμπαθητικό ηλικιωμένο κύριο με κακή μνήμη» που «δεν θυμόταν πότε ήταν αντιπρόεδρος» (από το 2009 ως το 2017, κατά τη διάρκεια των θητειών του Μπαράκ Ομπάμα στην προεδρία), ούτε πότε ακριβώς πέθανε ο μεγαλύτερος γιος του Μπο.

Τα σχόλια είχαν τότε είχαν χαρακτηριστεί «άτοπα» από τον Λευκό Οίκο.

Και ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε αντιμέτωπος με ποινική δίωξη επειδή έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια διατηρώντας σε κατοικία του έγγραφα, ανάμεσά τους στρατιωτικά σχέδια ή πληροφορίες για πυρηνικά όπλα, μετά το τέλος της θητείας του, αντί να τα επιστρέψει ως όφειλε στα Εθνικά Αρχεία.

Και η υπόθεση αυτή ωστόσο μπήκε στο αρχείο μετά τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές τον Νοέμβριο.

