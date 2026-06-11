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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος για ξυλοδαρμό 17χρονου στη Θέρμη

Το επεισόδιο σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στον δήμο Θέρμης - Οι αρχές εξετάζουν πιθανή σύνδεση του περιστατικού με ερωτική αντιζηλία

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Περιπολικό

Στη σύλληψη 19χρονου προχώρησαν αστυνομικοί έπειτα από έρευνα για επεισόδιο που φαίνεται να σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα σε περιοχή του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 19χρονος φέρεται να επιτέθηκε ασκώντας σωματική βία σε 17χρονο, προκαλώντας του τραυματισμό. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ίδια μέσα σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να σχετίζεται με υπόθεση ερωτικής αντιζηλίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Θεσσαλονίκη Ξυλοδαρμός σύλληψη
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