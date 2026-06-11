Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου. Ήπια ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να εμφανίζονται επιφυλακτικοί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και εν αναμονή των αποφάσεων της ΕΚΤ, η οποία αναμένεται να προχωρήσει στην πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2023.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.382,85 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,41%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 19,65 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,42%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,15%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+3,09%), της Allwyn (+1,34%), της Eurobank (+1,10%) και των ΕΛΠΕ (+0,89%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-1,14%), της Viohalco (-1,13%) και της ΓΕΚ (-0,69%).

Ανοδικά κινούνται 54 μετοχές, 33 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Mermeren (+3,92%) και Optima Bank (+3,09%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Νάκας (-4,02%) και CPI (-2,69%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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