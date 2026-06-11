Γερμανία: 130.000 καταναλωτές εναντίον της Amazon

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Amazon ανακοίνωσε αυξήσεις στις συνδρομές της υπηρεσίας Amazon Prime στη Γερμανία το 2022, με τη μηνιαία συνδρομή να αυξάνεται από 7,99 σε 8,99 ευρώ και την ετήσια από 69 σε 89,90 ευρώ. Η φοιτητική συνδρομή επίσης αυξήθηκε.

Η Γερμανική Ένωση Καταναλωτών προσέφυγε δικαστικά υποστηρίζοντας ότι οι μονομερείς αυξήσεις είναι παράνομες, και δικαιώθηκε τόσο στο Πρωτοδικείο όσο και στο Εφετείο του Ντίσελντορφ, με τους δικαστές να κρίνουν νομικά άκυρη τη ρήτρα αναπροσαρμογής τιμών που χρησιμοποιεί η Amazon.

Η Amazon επιμένει ότι οι αυξήσεις ήταν νόμιμες και έχει προσφύγει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γερμανίας (Bundesgerichtshof) για να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα.

Πληθαίνουν οι υπογραφές στη νέα ομαδική προσφυγή για τις αυξήσεις στο Amazon Prime, που ανακοινώθηκαν το 2022. Πάντως η Amazon επιμένει ότι όλα έγιναν νομίμως.Όλοι συμφωνούν ότι ο ανταγωνισμός του streaming έχει βελτιώσει την τηλεοπτική εμπειρία στη Γερμανία. Ωστόσο, πολλοί αντιδρούν στις ανατιμήσεις που είχε ανακοινώσει η Amazon το καλοκαίρι του 2022 για την υπηρεσία Amazon Prime. Συγκεκριμένα, η μηνιαία συνδρομή στη Γερμανία είχε αυξηθεί από 7,99 σε 8,99 ευρώ. Για όσους προτιμούν μία εφάπαξ ετήσια συνδρομή, το ετήσιο ποσό ανέρχεται πλέον σε 89,90 ευρώ (έναντι 69 ευρώ). H «φοιτητική συνδρομή» Prime Student αυξήθηκε από 3,99 ευρώ σε 4,49 ευρώ τον μήνα ή από 34 σε 44,90 ευρώ ετησίως για μία εφάπαξ ετήσια καταβολή.



Η Amazon λέει ότι οι ανατιμήσεις ήταν απαραίτητες «λόγω αυξημένου κόστους» των premium υπηρεσιών της. Ωστόσο, η Γερμανική Ένωση Καταναλωτών είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι οι μονομερείς αυξήσεις είναι παράνομες και αφορούν «εκατομμύρια καταναλωτές». Δικαιώθηκε στο Πρωτοδικείο, αλλά και σε δεύτερο βαθμό στο Εφετείο του Ντίσελντορφ. Και στις δύο περιπτώσεις οι δικαστές έκριναν νομικά άκυρη τη ρήτρα αναπροσαρμογής που περιλαμβάνει η Amazon στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών των συμβολαίων της για πιθανή αναπροσαρμογή τιμών.

Πηγή: Deutsche Welle

Ωστόσο, η εταιρεία επιμένει ότι όλα έγιναν νομίμως. Γι αυτό, θέλει να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα και ήδη προσέφυγε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γερμανίας για αστικές υποθέσεις (Bundesgerichtshof).«Τα λεφτά μας πίσω»Τον Δεκέμβριο του 2025, έχοντας δικαιωθεί κατά την πρώτη προσφυγή της στη Δικαιοσύνη, η Γερμανική Ένωση Καταναλωτών κατέθεσε νέα αγωγή στο αρμόδιο Εφετείο της πόλης Χαμ, ζητώντας να επιστραφούν στους καταναλωτές τα αδικαιολογήτως καταβληθέντα ποσά – όπως τουλάχιστον υποστηρίζει η ίδια. Η αγωγή είναι ανοιχτή για όλους όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν χρήματα και, όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη, μέχρι στιγμής οι υπογραφές έχουν ξεπεράσει τις 130.000!Πόσα ακριβώς χρήματα διεκδικούν οι καταναλωτές; Όπως αναφέρει η εκπρόσωπος της Ένωσης Καταναλωτών, Αλίνα Μπάουμαν, στο πρακτορείο dpa, «ανάλογα με το συμβόλαιο του καθενός, πρόκειται για ποσά έως 60 ευρώ. Εάν καθυστερήσει περαιτέρω η τελεσίδικη απόφαση, τότε αυξάνεται αναλόγως και το ποσό».Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του dpa, η Amazon αρνείται τις αιτιάσεις. «Παρείχαμε στους πελάτες μας πληροφορίες με διαφάνεια και τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία για την αύξηση της συνδρομής στο Amazon Prime » λέει ο εκπρόσωπος, για να συμπληρώσει ότι κάθε συνδρομητής μπορεί να καταγγείλει το συμβόλαιό του ανά πάσα στιγμή, εάν το επιθυμεί.Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.