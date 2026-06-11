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Παπαστεργίου, Σδούκου και Παπαϊωάννου στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στις επόμενες εκλογές

Στα Τρίκαλα ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ στην Α' Αθηνών - Στη μάχη του σταυρού στην Α' Θεσσαλονίκης ο υφυπουργός Παιδείας

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ΝΔ

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώθηκε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ως υποψήφιοι στις αντίστοιχες εκλογικές περιφέρειες, οι εξής:

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου στην εκλογική περιφέρεια Τρικάλων.

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου στην Α’ Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: εκλογές ΝΔ Δημήτρης Παπαστεργίου Αλεξάνδρα Σδούκου
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