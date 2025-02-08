Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι πιθανότατα θα συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσει τον πόλεμο της Ουκρανίας και την απομάκρυνση των Ρώσων εισβολέων.

Ο Τραμπ δε διευκρίνισε αν θα ήταν μια συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο ή μια τηλεδιάσκεψη. Μίλησε για το ενδεχόμενο ενώ δέχθηκε ερωτήσεις από δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του κατά το καλωσόρισμα του Ιάπωνα πρωθυπουργού Shigeru Ishiba, στον Λευκό Οίκο, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο Τραμπ είπε ότι «πιθανότατα θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα» και επίσης εξέφρασε ξανά ενδιαφέρον να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον οποίο είπε ότι είχε πάντα «καλές σχέσεις».

Ερωτηθείς για το πού θα γινόταν μια τέτοια συνάντηση, ο Τραμπ σημείωσε «Είμαι εδώ» στην Ουάσιγκτον και συμπλήρωσε ότι δε θα πήγαινε στην Ουκρανία.

«Θα ήθελα να το δω να τελειώνει, μόνο σε ανθρώπινη βάση», είπε ο Τραμπ για την τριετή εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Θα ήθελα να δω το τέλος. Είναι ένας γελοίος πόλεμος.»

Ο Τραμπ είπε ότι ήθελε να μιλήσει με τον Ζελένσκι για την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων της Ουκρανίας, όπως ορυκτά σπάνιων γαιών και θέλει «ίσο ποσό από κάτι» σε αντάλλαγμα για την υποστήριξη των ΗΠΑ. «Θα θέλαμε να ισοφαρίσουν (να προσφέρουν κάτι ισάξιο)», είπε.

Η Ουκρανία, επιθυμώντας τη συνεχή υποστήριξη των ΗΠΑ στον πόλεμό της με τη Ρωσία, προσβλέπει σε μια επίσκεψη αυτόν τον μήνα από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ για την περιοχή, Κιθ Κέλογκ, σύμφωνα με τον αρχηγό του προσωπικού του Ζελένσκι, Άντι Γερμάκ.

Ο Γερμάκ είπε ότι είχε μιλήσει με τον Κέλογκ για θέματα όπως η κατάσταση στο πεδίο της μάχης, η ασφάλεια των Ουκρανών αμάχων και συναντήσεις στην ετήσια Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου αργότερα αυτόν τον μήνα.

Πηγή: skai.gr

