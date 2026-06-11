Αταμάν στα αποδυτήρια: «Πάμε στο γήπεδό τους να πάρουμε τον τίτλο»!

Παλεύοντας για 50 λεπτά, μετά από δυο παρατάσεις, ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-2 στους τελικούς της Stoiximan GBL και πλέον όλα θα κριθούν στο ΣΕΦ σε 5ο παιχνίδι.

Ο Αταμάν τόνισε στους παίκτες του πως η προσπάθειά τους απέφερε καρπούς ώστε να μην πάρει ο αντίπαλος το πρωτάθλημα στο Telekom Center και είπε: «Τώρα πάμε να πάρουμε τον τίτλο στο γήπεδό τους».

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