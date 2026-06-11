Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα της συνεδρίασης

Άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, καταγράφοντας ωστόσο διακυμάνσεις, με την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή να συντηρεί την επιφυλακτικότητα στην αγορά ενώ οι επενδυτές έστρεφαν επίσης την προσοχή τους στην επικείμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,3% στις 620,24 μονάδες στις 10:17 ώρα Ελλάδας.

Οι τιμές του αργού πλησίασαν νωρίτερα το πρωί τα 95 δολάρια το βαρέλι καθώς τα νέα αεροπορικά πλήγματα από τις ΗΠΑ και το Ιράν επέτειναν τις ανησυχίες των επενδυτών για την τροφοδοσία σε ενέργεια.

Οι μετοχές των εταιριών ταξιδίων και αναψυχής, που επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις τιμές ενέργειας, ήταν μεταξύ αυτών με τις μεγαλύτερες απώλειες, με την easyJet και τη Lufthansa να καταγράφουν απώλειες 1,7% και 0,5%, αντίστοιχα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.