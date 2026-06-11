Ο όμιλος ΣΚΑΪ απέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup από τη νέα σεζόν και για την επόμενη τριετία.

Σύμφωνα με το sportfm, η απόφαση πάρθηκε και γνωστοποιήθηκε από τη σύσκεψη της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ, ενώ, το Κύπελλο θα έχει και νέα ονομασία, αφού υπήρξε νέο deal με τη στοιχηματική εταιρία Superbet.

Από την ΕΠΟ τονίζεται πως τα δύο deals θα παρουσιάσουν σχεδόν 300% αύξηση εσόδων από τα τηλεοπτικά και περίπου 145% από την ονοματοδοσία του θεσμού του Κυπέλλου.

Αυτό ερμηνεύεται σε πάνω από 13 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη τριετία, έναντι 4 εκατομμυρίων που ήταν στην προηγούμενη.

Πηγή: skai.gr

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