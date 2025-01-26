Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Σάββατο πως έδωσε εντολή στον αμερικανικό στρατό να άρει την αναστολή που είχε επιβάλει ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στην παράδοση βομβών 2.000 λιβρών στο Ισραήλ.

Η κίνηση αναμενόταν ευρέως.

"Ήραμε την απαγόρευση. Ήραμε την απαγόρευση σήμερα. Και θα τις έχουν. Πλήρωσαν γι΄αυτές και τις περιμένουν πολύ καιρό. Ήταν σε αποθήκευση", δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους πάνω στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

Ο Μπάιντεν είχε αναστείλει την παράδοση αυτών των βομβών λόγω ανησυχιών για την επίδραση που μπορεί να είχαν στον άμαχο πληθυσμό, ιδιαίτερα στη Ράφα της Γάζας, στη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα.

Μία βόμβα 2.000 λιβρών μπορεί να διαπεράσει ένα παχύ στρώμα μπετόν και μετάλλου, δημιουργώντας μεγάλη ακτίνα έκρηξης. Το Ρόιτερς μετέδωσε πέρυσι πως η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε στείλει χιλιάδες βόμβες 2.000 λιβρών στο Ισραήλ μετά την επίθεση Παλαιστίνιων μαχητών της Χαμάς από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου 2023, αλλά είχε αναστείλει την παράδοση ενός φορτίου.

Η Ουάσινγκτον έχει ανακοινώσει τη χορήγηση βοήθειας για το Ισραήλ ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος.

Απαντώντας σε ερώτηση γιατί ήρε την αναστολή για τις ισχυρές βόμβες, ο Τραμπ είπε, "επειδή τις αγόρασαν".

Νωρίτερα το Σάββατο ο Τραμπ είπε στην πλατφόρμα Truth Social: "Πολλά πράγματα που παρήγγειλε και πλήρωσε το Ισραήλ, αλλά δεν έχουν σταλεί από τον Μπάιντεν, είναι τώρα καθ' οδόν!".

Ο Τραμπ και ο Μπάιντεν υποστηρίζουν σθεναρά το Ισραήλ, που είναι σύμμαχος των ΗΠΑ, παρότι η Ουάσινγκτον έχει δεχθεί επικρίσεις από υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα που προκάλεσε η στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ. Ορισμένοι έχουν ζητήσει, χωρίς αποτέλεσμα, να επιβληθεί εμπάργκο όπλων.

Η Ουάσινγκτον λέει πως βοηθάει το Ισραήλ να αμυνθεί απέναντι σε υποστηριζόμενες από το Ιράν οργανώσεις μαχητών όπως η Χαμάς στη Γάζα, η Χεζμπολάχ στον Λίβανο και οι Χούθι στην Υεμένη.

Εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ πριν από μία εβδομάδα στη Γάζα η οποία έχει οδηγήσει στην απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων έγκλειστων σε ισραηλινές φυλακές. Πριν από την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι θα προκληθεί "κόλαση" αν δεν απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα.

Η Χαμάς συνέλαβε κάπου 250 ομήρους κατά την επίθεση του 2023 στο Ισραήλ στην οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς. Ο πόλεμος προκάλεσε την πιο πρόσφατη αιματοχυσία στην πολυετή ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση.

Η στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, που ακολούθησε, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 47.000 ανθρώπων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, και οδήγησε σε κατηγορίες για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου που αρνείται το Ισραήλ. Προκάλεσε επίσης τον εκτοπισμό σχεδόν ολόκληρου του πληθυσμού της Γάζας και κρίση λιμού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

