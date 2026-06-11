Ο Σον Πεν προκάλεσε οργή με την ατάκα του για το Ολοκαύτωμα

Ο Σον Πεν βρέθηκε στο στόχαστρο μετά τις δηλώσεις του για τις selfies, καθώς χρησιμοποίησε ένα ακραίο παράδειγμα με αναφορά στο Ολοκαύτωμα και ένα παιδί με αναπηρία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα social media.

Ο 65χρονος ηθοποιός, μιλώντας στο Φεστιβάλ Tribeca στη Νέα Υόρκη, εξήγησε γιατί αποφεύγει πλέον τις μεγάλες δημόσιες εμφανίσεις και τις τελετές βραβείων. Όπως είπε, οι selfies δεν του αρέσουν καθόλου και θεωρεί πως κάνουν κακό τόσο σε εκείνον που τις ζητά όσο και σε εκείνον που τις δέχεται.

«Οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να βγάζουν selfies ποτέ με κανέναν. Είναι κακό για εσένα, είναι κακό για όλους. Σου ρουφάει την ψυχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση που προκάλεσε όμως θύελλα ήταν η συνέχεια, όταν ο Σον Πεν είπε πως ακόμη κι αν τον πλησίαζε «μια γιαγιά επιζήσασα του Ολοκαυτώματος» μαζί με ένα εξάχρονο παιδί σε αναπηρικό αμαξίδιο, η απάντησή του για selfie θα ήταν και πάλι «όχι».

Η ατάκα του σχολιάστηκε έντονα στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να τον κατηγορούν για αναίδεια και κακή επιλογή λέξεων. Άλλοι στάθηκαν στο γεγονός ότι επέλεξε να φέρει ως παράδειγμα το Ολοκαύτωμα και ένα παιδί με αναπηρία, θεωρώντας την αναφορά του άστοχη και προσβλητική.

Ο Σον Πεν εξήγησε πως πλέον δεν θέλει να βρίσκεται σε χώρους με πολύ κόσμο, λέγοντας ότι τέτοιες περιστάσεις του προκαλούν έντονη κοινωνική δυσφορία. Όπως ανέφερε, έχει αποφασίσει να μην πηγαίνει σε εκδηλώσεις όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπων, προτιμώντας πολύ πιο περιορισμένες παρέες.

Sean Penn branded 'biggest Hollywood dirtbag' as he brings the Holocaust into his anti-selfie rant https://t.co/uMK5t4foGq — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 10, 2026

Ο ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι η απόφασή του να αποφεύγει τις τελετές βραβείων οριστικοποιήθηκε μετά την παρουσία του στις Χρυσές Σφαίρες, όπου ένιωσε πως δεν μπορούσε πλέον να διαχειριστεί την πίεση, τις σύντομες συζητήσεις και τα συνεχή αιτήματα για φωτογραφίες.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Σον Πεν δεν είναι άγνωστος στις δημόσιες κόντρες. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει απασχολήσει πολλές φορές τα μέσα, τόσο για τον εκρηκτικό χαρακτήρα του όσο και για τις πολιτικές και ανθρωπιστικές του παρεμβάσεις, μεταξύ αυτών και η στήριξή του στην Ουκρανία.

Sean Penn Labeled ‘Biggest Dirtbag In Hollywood’ Over Holocaust Remarks https://t.co/w9Ay2fkV0D — The Blast (@TheBlastNews) June 10, 2026

Πηγή: skai.gr

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