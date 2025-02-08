Οι ΗΠΑ δεν θα χορηγούν στο εξής βοήθεια στη Νότια Αφρική, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος νόμο που προβλέπει απαλλοτριώσεις γαιών, που διατείνεται ότι κάνει διακρίσεις σε βάρος των λευκών αγροτών.

Ο επίμαχος νόμος «επιτρέπει στη νοτιοαφρικανική κυβέρνηση να προχωρά στην κατάσχεση αγροτικών ιδιοκτησιών της εθνικής μειονότητας των Αφρικάνερ χωρίς αποζημίωση», στηλίτευσε ο κ. Τραμπ σε προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο αναστέλλεται η χορήγηση βοήθειας, αναφερόμενος στη λευκή μειονότητα· επικαλέστηκε επίσης την προσφυγή της Νότιας Αφρικής στο Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) κατά του Ισραήλ για γενοκτονία τον Δεκέμβριο του 2023.

Το διάταγμα προβλέπει το πάγωμα όλων των αμερικανικών χρηματοδοτήσεων «όσο η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής συνεχίζει τις άδικες και ανήθικες ενέργειές της».

Το κείμενο στηλιτεύει ακόμη την ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα στην Πρετόρια και το Ιράν.

«Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να υποστηρίζουν την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής ενώ παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα στο έδαφός της ή υπονομεύει την αμερικανική εξωτερική πολιτική», αναφέρει το κείμενο.

Στο διάταγμα ο κ. Τραμπ υπόσχεται να προσφερθεί βοήθεια και η χώρα του υποδεχθεί ανθρώπους που κατ’ αυτόν υφίστανται «άδικη διάκριση λόγω της φυλής τους».

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο Ίλον Μασκ, γεννημένος στη Νότια Αφρική, πλέον σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγόρησε την Πρετόρια ότι προώθησε «ανοικτά ρατσιστικούς νόμους για την ιδιοκτησία» γαιών μέσω X.

Το ζήτημα της ιδιοκτησίας της γης διχάζει τη Νότια Αφρική. Το μεγαλύτερο μέρος των γαιών κατέχει η λευκή μειονότητα, κληρονόμος της πολιτικής απαλλοτρίωσης γαιών του μαύρου πληθυσμού κατά τη διάρκεια του απαρτχάιντ.

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα τόνισε την Πέμπτη, σε ετήσια ομιλία του, πως η χώρα του «δεν θα αφεθεί να εκφοβιστεί».

Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή όλης της αμερικανικής βοήθειας στο εξωτερικό, με ελάχιστες εξαιρέσεις, την ημέρα της ορκωμοσίας του, την 20ή Ιανουαρίου, για 90 ημέρες, ώστε να επανεξεταστεί, ωστόσο κατόπιν έβαλε στο στόχαστρο ειδικά τη Νότια Αφρική λέγοντας πως θα διέκοπτε κάθε μελλοντική χρηματοδότηση και αποκλείοντας την πιθανότητα να προβλεφθεί εξαίρεση γι’ αυτήν.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε εξάλλου την Τετάρτη πως δεν θα ταξιδέψει στη Νότια Αφρική για να πάρει μέρος σε σύνοδο της G20 την 20ή και την 21η Φεβρουαρίου, κατηγορώντας την κυβέρνηση της χώρας αυτής για «αντιαμερικανισμό» και πως «κάνει πολύ κακά πράγματα».

