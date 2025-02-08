Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή ότι ενέκριναν την πώληση βομβών, συναφών ειδών και πυραύλων, συνολικής αξίας 7,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, το οποίο χρησιμοποιεί πυρομαχικά κυρίως αμερικανικής παραγωγής στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι δυνητικές συμβάσεις περιλαμβάνουν αφενός βόμβες, κιτ κατεύθυνσης τους και πυροκροτητές, αξίας 6,75 δισεκ. δολαρίων, κι αφετέρου πυραύλους Hellfire αξίας 660 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία διεθνούς συνεργασίας ως προς την άμυνα και την ασφάλεια (DSCA).

Η σχεδιαζόμενη πώληση βομβών θα «βελτιώσει τη δυνατότητα του Ισραήλ να αντιμετωπίσει τρέχουσες και μελλοντικές απειλές, θα ενισχύσει την εθνική άμυνά του και θα προσφέρει μέσο αποτροπής μπροστά στις περιφερειακές απειλές», σημείωσε η υπηρεσία σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Έχει εγκριθεί από το υπουργείο Εξωτερικών κι έχει σταλεί ειδοποίηση στο αμερικανικό Κογκρέσο, όπως προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία.

Οι ανακοινώσεις αυτές γίνονται καθώς ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται όλη την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κι έλαβε διαβεβαιώσεις για την ακλόνητη υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ.

Την Τρίτη, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου, οι δυο ηγέτες τόνισαν την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει στην άρση όλων των εμποδίων για την πώληση βομβών 2.000 λιβρών (περίπου 900 κιλών) στο Ισραήλ, που είχε ανασταλεί από τον προηγούμενο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν επειδή έκρινε πως η χρήση τους προκάλεσε «ανθρώπινη τραγωδία» στη Λωρίδα της Γάζας.

Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς τέθηκε σε ισχύ τη 19η Ιανουαρίου, την παραμονή την ορκωμοσίας του προέδρου Τραμπ· η συμφωνία αυτή σκοπός είναι να οδηγήσει —τουλάχιστον στη θεωρία— στον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακο.

