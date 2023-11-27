Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι θα συναντηθεί στις αρχές αυτής της εβδομάδας στις ΗΠΑ με αξιωματούχους της κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), σύμφωνα με διπλωματικές πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πριν από την ορκωμοσία του που προβλέπεται να γίνει τη 10η Οκτωβρίου ο αμφιλεγόμενος ακραίος φιλελεύθερος, οπαδός θεραπείας σοκ, απελευθέρωσης των τιμών, δολαριοποίησης της οικονομίας και πολέμιος κάθε κρατικής ρύθμισης, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Χουάν Γκονσάλες, σύμβουλο του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Καθώς η νίκη του Χαβιέρ Μιλέι εγκαινιάζει περίοδο αβεβαιοτήτων για την τρίτη οικονομία της Λατινικής Αμερικής, ο εκλεγμένος πρόεδρος θα δει επίσης αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του υπουργείου Οικονομικών.

Ήδη συζήτησε μέσω βιντεοσύνδεσης την Παρασκευή με τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα για τις «μεγάλες προκλήσεις για την οικονομία με τις οποίες είναι αντιμέτωπη» η Αργεντινή.

Το Μπουένος Άιρες δυσκολεύεται να αποπληρώσει το δάνειο 44 δισεκ. δολαρίων που έλαβε από τον χρηματοπιστωτικό θεσμό της Ουάσιγκτον το 2018, καθώς τα αποθέματα συναλλάγματος της χώρας υποχωρούν σε ιστορικά χαμηλά.

Για κάπου δώδεκα χρόνια, ο διψήφιος πληθωρισμός είχε μετατραπεί στον κανόνα στην Αργεντινή, όμως φέτος απογειώθηκε, έφθασε το 143% σε ετήσια βάση, ρεκόρ 32 ετών, παράλληλα με τη συνεχή υποτίμηση του πέσο, του νομίσματος.

Η απερχόμενη κεντροαριστερή κυβέρνηση του προέδρου Αλμπέρτο Φερνάντες επαναδιαπραγματεύθηκε τους όρους αποπληρωμής του δανείου που έλαβε η χώρα επί των ημερών του προκατόχου του Μαουρίτσιο Μάκρι, όμως η ύφεση που επέτεινε η πανδημία του νέου κορονοϊού και η φετινή ξηρασία έπληξαν σκληρά την οικονομία της Αργεντινής, δυσκολεύοντας την επίτευξη των στόχων που όρισε ο διεθνής χρηματοπιστωτικός οργανισμός.

