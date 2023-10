Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ κάνουν διακοπές στην Καραϊβική χωρίς τα παιδιά τους

O πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ταξίδεψαν στο παραδεισένιο νησί Κανουάν της Καραϊβικής μετά τη συμμετοχή τους σε συνέδριο για την ψυχική υγεία που διοργάνωσε το Ίδρυμα Archewell, στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τη «Daily Mail» ένας περαστικός απαθανάτισε το διάσημο ζευγάρι να βγαίνει από ένα κατάστημα γκουρμέ τροφίμων μέσα στο Sandy Lane Yacht Club and Marina στο Glossy Bay. Το στιγμιότυπο τους δείχνει να είναι πιασμένοι χέρι χέρι, ντυμένοι κάζουαλ και να περπατούν σε ένα πεζόδρομο γεμάτο μπουκαμβίλιες χωρίς τα δυο τους παιδιά.

EXCLUSIVE: Harry and Meghan are seen strolling hand-in-hand on a romantic holiday on uber posh Canouan Island in the Grenadines https://t.co/20UIEyY5xZ pic.twitter.com/Zwu7Wi5UIP