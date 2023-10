Πολωνικές εκλογές: Τι σημαίνει η επιστροφή του Ντόναλντ Τουσκ στην πρωθυπουργία Κόσμος 14:36, 16.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Μετά από δύο τετραετίες στην εξουσία, το κυβερνών PiS θα παραδώσει, όπως όλα δείχνουν, την εξουσία σε μια συγκυβέρνηση τριών κομμάτων υπό τον Ντόναλντ Τουσκ