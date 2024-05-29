Ο υποψήφιος για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές Ντόναλντ Τραμπ και ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μασκ, συζήτησαν μεταξύ τους για έναν πιθανό συμβουλευτικό ρόλο που θα έχει ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας σε περίπτωση που ο υποψήφιος Αμερικανός πρόεδρος, κερδίσει τις προεδρικές εκλογές το 2024, όπως αναφέρει η Washington Post.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συζήτησαν την επιρροή του Μασκ στις πολιτικές που σχετίζονται με την ασφάλεια των συνόρων και την οικονομία. Μάλιστα, άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα ανέφεραν στην Washington Post ότι ο Μασκ και ο μεγιστάνας Νέλσον Πελτς ενημέρωσαν τον Τραμπ για ένα σχέδιο που έχουν αναπτύξει για να επενδύσουν σε ένα έργο που βασίζεται σε δεδομένα για την πρόληψη της νοθείας των ψηφοφόρων.

Επιπλέον, ο Πελτς και ο Μασκ ενημέρωσαν τον Τραμπ για μια συνεχιζόμενη εκστρατεία στους κύκλους της ελίτ, στην οποία ο Μασκ και οι πολιτικοί του σύμμαχοι φιλοξενούν συγκεντρώσεις σημαίνων επιχειρηματιών σε εθνικό επίπεδο για να τους πείσουν να μην υποστηρίξουν την επανεκλογή του Προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ίλον Μασκ και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν συναντηθεί τον περασμένο Μάρτιο ενώ ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αναζητούσε χρηματοδότη για την προεκλογική του εκστρατεία ελλείψει μετρητών.

Στο παρελθόν ο Μασκ υποστήριζε τόσο τους Ρεπουμπλικάνους όσο και τους Δημοκρατικούς ωστόσο κατά τη θητεία του Μπαίντεν ήταν συχνά επικριτικός με τις ενέργειες του αμερικανού προέδρου. Ο Ίλον Μασκ έχει κατηγορήσει όμως και τον Μπάιντεν για τη διαχείρισή του στο ζήτημα της μετανάστευσης ενώ έχει κατηγορήσει την αμερικανική κυβέρνηση ότι είναι «προκατειλημμένοι» εναντίον της Tesla, επικαλούμενος μια εκδήλωση ηλεκτρικών οχημάτων το 2021 στον Λευκό Οίκο που απέκλεισε την εταιρεία του.

Ο Μασκ ήταν επίσης ιδιαίτερα επικριτικός με τον Τραμπ στο παρελθόν. Παραιτήθηκε από δύο συμβουλευτικά συμβούλια του Λευκού Οίκου το 2017 λόγω της απόφασης του τότε προέδρου να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

Πηγή: skai.gr

