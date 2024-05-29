Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

My Style Rocks Gala Extravaganza: Nικήτρια η Μπι- Αποχώρησε η Ιωάννα Ανανία- Δείτε βίντεο

Υποψήφιες βγήκαν οι fashionistas της άλλης ομάδας: Σιμόν, Ιωάννα, Δήμητρα και Casablanca.

My Style Rocks Gala Extravaganza: Nικήτρια η Μπι- Αποχώρησε η Ιωάννα Ανανία

Την τρίτη της νίκη σε Gala του  My Style Rocks στον Σκάι, πήρε σήμερα η Μπι η οποία αποκάλυψε πως από την αρχή του παιχνιδιού είχε στόχο να νικήσει στο 13ο Gala γιατί είναι ο τυχερός της αριθμός! Η νίκη της έδωσε ασυλία στις διαγωνιζόμενες της ομάδας της, Ζέτα και Νατάσα.

Υποψήφιες βγήκαν οι fashionistas της άλλης ομάδας: Σιμόν, Ιωάννα, Δήμητρα και Casablanca.

εςφςφς

Η κριτική επιτροπή αποφάσισε η Ιωάννα Ανανία να είναι η διαγωνιζόμενη που θα ολοκληρώσει την πορεία της στο My Style Rocks. 

γρεγε

Οι κριτές επαίνεσαν την Ιωάννα για τη φοβερή εξέλιξη που παρουσίασε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της τονίζοντας πως ήταν η «χαρά του πλατό» και πως έφερε θετική ενέργεια.

Κάθε διαγωνιζόμενη ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της παρέλαβε ένα ροζ φάκελο από την κριτική επιτροπή.

Στο κλείσιμο του Gala οι φάκελοι άνοιξαν και αποκαλύφθηκε το περιεχόμενό τους. Μέσα σε αυτούς υπήρχαν καρτέλες στις οποίες αναγράφονταν το όνομα ενός μεγάλου Οίκου μόδας ή ενός σχεδιαστή.

ρ32ρ2ρ2

Αυτή θα είναι η αποστολή τους για το επόμενο και τελευταίο Gala (06/06) πριν από την εβδομάδα του τελικού.

ιιιι

Οι διαγωνιζόμενες θα πρέπει να μελετήσουν το θέμα που τους έχει ανατεθεί και να φέρουν ένα look το οποίο θα παραπέμπει στον συγκεκριμένο σχεδιαστή ή Οίκο χωρίς ωστόσο να χρησιμοποιήσουν δημιουργίες του. 

htr

Η ανάθεση που έγινε είναι η ακόλουθη: 
Νατάσα – Roberto Cavalli
Μπι – Jean Paul Gaultier 
Ζέτα – Gianni Versace 
Casablanca – Alexander McQueen 
Δήμητρα – Christian Dior 
Σιμόν – Yves Saint Laurent 
Νικολίνα – Balenciaga 

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

MY STYLΕ ROCKS, καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: MyStyleRocksGR SkaitvGR
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark