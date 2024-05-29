My Style Rocks Gala Extravaganza: Nικήτρια η Μπι- Αποχώρησε η Ιωάννα Ανανία

Την τρίτη της νίκη σε Gala του My Style Rocks στον Σκάι, πήρε σήμερα η Μπι η οποία αποκάλυψε πως από την αρχή του παιχνιδιού είχε στόχο να νικήσει στο 13ο Gala γιατί είναι ο τυχερός της αριθμός! Η νίκη της έδωσε ασυλία στις διαγωνιζόμενες της ομάδας της, Ζέτα και Νατάσα.

Υποψήφιες βγήκαν οι fashionistas της άλλης ομάδας: Σιμόν, Ιωάννα, Δήμητρα και Casablanca.

Η κριτική επιτροπή αποφάσισε η Ιωάννα Ανανία να είναι η διαγωνιζόμενη που θα ολοκληρώσει την πορεία της στο My Style Rocks.

Οι κριτές επαίνεσαν την Ιωάννα για τη φοβερή εξέλιξη που παρουσίασε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της τονίζοντας πως ήταν η «χαρά του πλατό» και πως έφερε θετική ενέργεια.

Κάθε διαγωνιζόμενη ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της παρέλαβε ένα ροζ φάκελο από την κριτική επιτροπή.

Στο κλείσιμο του Gala οι φάκελοι άνοιξαν και αποκαλύφθηκε το περιεχόμενό τους. Μέσα σε αυτούς υπήρχαν καρτέλες στις οποίες αναγράφονταν το όνομα ενός μεγάλου Οίκου μόδας ή ενός σχεδιαστή.

Αυτή θα είναι η αποστολή τους για το επόμενο και τελευταίο Gala (06/06) πριν από την εβδομάδα του τελικού.

Οι διαγωνιζόμενες θα πρέπει να μελετήσουν το θέμα που τους έχει ανατεθεί και να φέρουν ένα look το οποίο θα παραπέμπει στον συγκεκριμένο σχεδιαστή ή Οίκο χωρίς ωστόσο να χρησιμοποιήσουν δημιουργίες του.

Η ανάθεση που έγινε είναι η ακόλουθη:

Νατάσα – Roberto Cavalli

Μπι – Jean Paul Gaultier

Ζέτα – Gianni Versace

Casablanca – Alexander McQueen

Δήμητρα – Christian Dior

Σιμόν – Yves Saint Laurent

Νικολίνα – Balenciaga

MY STYLΕ ROCKS, καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

