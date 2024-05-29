Η φήμη και το μέλλον του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκονται πλέον στα χέρια των ενόρκων, καθώς ξεκίνησε η διαδικασία εξέτασης των στοιχείων που κατατέθηκαν στη διάρκεια της δίκης και αναμένεται η ετυμηγορία για την υπόθεση χρηματισμού για την οποία κατηγορείται ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η επιτροπή των ενόρκων που αποτελείται από επτά άνδρες και πέντε γυναίκες θα εξετάσει τώρα τα στοιχεία για τις 34 κατηγορίες που αφορούν σε παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων και που όλες συνδέονται με την υπόθεση χρηματισμού της σταρ των ταινιών ενηλίκων Στόρμι Ντάνιελς.

Το κλίμα έντασης που επικράτησε σε όλη τη διάρκεια της δίκης συνεχίστηκε και κατά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας, έξω από τη δικαστική αίθουσα με τον Τραμπ να επιτίθεται στον δικαστή Μέρτσαν με αφορμή τις οδηγίες που έδωσε στους ενόρκους, αναφέροντας χαρακτηριστικά «ούτε η Μητέρα Τερέζα δεν θα μπορούσε να νικήσει τις κατηγορίες».

Αποκάλεσε και πάλι τον δικαστή «διεφθαρμένο» και «συγκρουσιακό» ενώ διαμαρτυρήθηκε για την εντολή που δεν του επιτρέπει να μιλάει για την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να αμυνθεί πλήρως τις κατηγορίες του που του έχουν απαγγελθεί.

Πότε θα ανακοινώσουν την απόφασή τους οι ένορκοι

Κανείς δεν ξέρει. Μπορεί η συνεδρίασή τους να διαρκέσει λίγες μόνο ώρες, μια ολόκληρη μέρα, αρκετές ημέρες ή περισσότερο από μια εβδομάδα. Νομικοί αναλυτές λένε ότι δεν υπάρχει τυπική περίοδος για τη συζήτηση των ενόρκων.

Πού θα αναμένει την απόφαση ο Τραμπ

Ο Τραμπ αποχώρησε από την αίθουσα του δικαστηρίου, αλλά δεν μπορεί να εγκαταλείψει το δικαστικό μέγαρο ενώ οι ένορκοι συζητούν, έπειτα από απόφαση του δικαστή.

Τι θα συμβεί εάν δεν καταλήξουν σε απόφαση οι ένορκοι

Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεών τους, οι ένορκοι μπορούν να στείλουν πίσω σημειώσεις, υπογεγραμμένες από τον εισαγγελέα, για να υποβάλει ερωτήσεις στο δικαστήριο ή να ζητήσει να τους διαβάσει την κατάθεση μάρτυρα.

Εάν οι ένορκοι δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε ετυμηγορία, θα ενημερώσουν τον δικαστή, ο οποίος θα τους παροτρύνει να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους. Εάν παραμείνουν σε αδιέξοδο, ο δικαστής θα μπορούσε να κηρύξει κακοδικία και οι εισαγγελείς θα πρέπει στη συνέχεια να αποφασίσουν εάν θα επαναφέρουν την υπόθεση.

Ποιος θα αποφασίσει την ποινή

Οι ένορκοι δεν αποφασίζουν την ποινή, που θα επιβληθεί στον Ντόναλντ Τραμπ. Αποφασίζουν μόνο για το εάν είναι αθώος ή ένοχος για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Εάν όντως κρίνουν ένοχο τον Τραμπ, ο Μέρτσαν θα αποφασίσει την ποινή, πιθανότατα σε μια ακρόαση που θα διεξαχθεί αργότερα. Πριν από μια τέτοια ακρόαση, οι εισαγγελείς, η υπεράσπιση και ενδεχομένως ένα γραφείο επιτήρησης θα ενημερώσουν τον Μέρτσαν για το ποια πιστεύουν ότι θα έπρεπε να είναι η ποινή. Συνήθως, οι συγκεκριμένες ακροάσεις πραγματοποιούνται λίγες εβδομάδες ή μήνες μετά την έκδοση ετυμηγορίας περί ενοχής. Ο Τραμπ αναμένεται να ασκήσει έφεση για τις υποθέσεις που θα κριθεί ένοχος, γεγονός που αποτελεί μια μακρά διαδικασία.

Τα κακουργήματα που κατηγορείται ο Τραμπ μπορεί να επισύρουν ποινή φυλάκισης, αν και δεν απαιτείται. Οι γνώμες των νομικών αναλυτών διίστανται σχετικά με το ποια ποινή θα μπορούσε να του επιβληθεί, αν και λένε ότι η ηλικία του Τραμπ, 77 ετών, και η έλλειψη προηγούμενης ποινικής καταδίκης καθιστούν απίθανη την ποινή φυλάκισης.



Πηγή: skai.gr

