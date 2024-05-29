Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη στο αεροδρόμιο Σίπχολ στο Άμστερνταμ όταν ένας άνθρωπος παγιδεύτηκε σε κινητήρα αεροσκάφους που βρισκόταν εν κινήσει με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αεροσκάφος Embraer της KLM που ήταν έτοιμο να αναχωρήσει με προορισμό το Μπίλουντ της Δανίας. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 190 επιβάτες και πλήρωμα.

Fatal Accident at Amsterdam's Schiphol Airport After Person Ingested Into Engine of KLM Cityhopper Aircraft https://t.co/3XC2Q3dNHC pic.twitter.com/0C2IBRSzma — LKJ News Reporter also founder, CEO Jaggar Street (@ladyjaggar) May 29, 2024

Με ανάρτηση στο X η Βασιλική Στρατιωτική Αστυνομία της Ολλανδίας ανέφερε:: «Ένα περιστατικό συνέβη σήμερα το απόγευμα στην πλατφόρμα Schiphol όπου ένα άτομο έπεσε σε κινητήρα αεροσκάφους σε λειτουργία και πέθανε. Όλοι οι επιβάτες και οι υπάλληλοι της εν λόγω πτήσης έχουν αποβιβαστεί και φροντίζονται».

Γράφοντας επίσης στο X, το αεροδρόμιο Σίπχολ σχολίασε «Η σκέψη μας πηγαίνει στους συγγενείς και νοιαζόμαστε για τους επιβάτες και τους συναδέλφους που το είδαν αυτό. Η Βασιλική Στρατιωτική Αστυνομία διεξάγει αυτήν τη στιγμή έρευνα».

Η εταιρεία KLM από την πλευρά της σε ανάρτησή της ανέφερε ότι «οι συνθήκες διερευνώνται».

Δεν ήταν σαφές από τις πρώτες αναφορές εάν το θύμα ταξίδευε με την αεροπορική εταιρεία ή εργαζόταν στο αεροδρόμιο.

Η στρατιωτική αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη στους επιβάτες που είναι μάρτυρες του περιστατικού και σημείωσαν ότι αποτελούν «σημαντικοί μάρτυρες» για να τους βοηθήσουν να καταλάβουν τα αίτια της τραγωδίας.

Πηγή: skai.gr

