Το Ισραήλ χρειάζεται ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα του πολέμου το συντομότερο δυνατό, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, καθώς σύμφωνα με υψηλόβαθμο Ισραηλινό αξιωματούχο, οι μάχες στη Γάζα μπορεί ακόμη να διαρκέσουν έως το τέλος της χρονιάς.

"Χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα, δεν θα υπάρξει επόμενη μέρα. Αυτό χρειαζόμαστε τώρα, το συντομότερο δυνατό", δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μολδαβία

Ο Μπλίνκεν δήλωσε επίσης ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει εάν όπλα που προμήθευσαν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ χρησιμοποιήθηκαν από τον στρατό στην πλέον πρόσφατη θανατηφόρα επίθεσή του στη Ράφα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δήλωσε ότι πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας για την επίθεση αυτή, ποιά όπλα χρησιμοποιήθηκαν και πώς χρησιμοποιήθηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

