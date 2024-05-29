Ένα νέο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ «δεν θα βοηθούσε», εκτίμησε σήμερα ο αναπληρωτής πρεσβευτής των ΗΠΑ, απαντώντας σε σχέδιο απόφασης της Αλγερίας, το οποίο αξιώνει την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός και τον άμεσο τερματισμό της ισραηλινής επίθεσης στη Ράφα.

«Λέμε από την αρχή ότι οποιοδήποτε επιπλέον προϊόν (κείμενο) σχετικά με την κατάσταση τώρα πιθανόν δεν θα βοηθούσε, αυτό δεν θα αλλάξει την κατάσταση στο πεδίο», δήλωσε ο Ρόμπερτ Γουντ σε ορισμένους δημοσιογράφους.

Η Αλγερία διένειμε χθες σε άλλα μέλη του Συμβουλίου ένα σχέδιο ψηφίσματος που «αποφασίζει ότι το Ισραήλ, ισχυρή κατοχική δύναμη, πρέπει να σταματήσει αμέσως τη στρατιωτική επίθεσή του και κάθε άλλη ενέργεια στη Ράφα», σύμφωνα με το κείμενο που περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το κείμενο, για το οποίο προς το παρόν δεν έχει προγραμματιστεί καμία ψηφοφορία, αξιώνει επίσης την εφαρμογή «μιας άμεσης κατάπαυσης του πυρός, που θα γίνει σεβαστή από όλες τις πλευρές» και την «άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων».

«Δεν πιστεύουμε ότι ένα νέο σχέδιο ψηφίσματος θα αλλάξει τη δυναμική στο πεδίο», επέμεινε ο Ρόμπερτ Γουντ, επαναλαμβάνοντας πως οι ΗΠΑ, που δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν το βέτο τους στο Συμβούλιο για να προστατεύσουν τον ισραηλινό σύμμαχό τους, συνεχίζουν να ευνοούν τις διαπραγματεύσεις στην περιοχή με στόχο την επίτευξη μιας εκεχειρίας.

Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης σήμερα με επίκεντρο την κατάσταση στη Γάζα, πολλά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας επισήμαναν τη δεσμευτική απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την 24η Μαΐου το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στη Ράφα.

«Αυτό το Συμβούλιο πρέπει να εκφραστεί επειγόντως σχετικά με την κατάσταση στη Ράφα και να ζητήσει τον τερματισμό αυτής της επίθεσης», τόνισε ο Γάλλος πρεσβευτής Νικολά ντε Ριβιέρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

