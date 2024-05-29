Βέροια: Διέρρηξε 13 οχήματα αφαιρώντας χρήματα και τραπεζικές κάρτες

Σε διάρρηξη συνολικά 13 αυτοκινήτων είχε προχωρήσει το τελευταίο τρίμηνο στην πόλη της Βέροιας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής.

Σύμφωνα με την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, οι διαρρήξεις εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας. Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο άνδρας δρώντας κυρίως κατά τις νυκτερινές ώρες, έσπαζε τα παράθυρα των οχημάτων, αφαιρώντας χρήματα και άλλα αντικείμενα. Από τον Μάρτιο έως τον Μάιο διέπραξε 13 διαρρήξεις σταθμευμένων οχημάτων και αφαίρεσε από τα 11 οχήματα συνολικά το χρηματικό ποσό των 401 ευρώ, τραπεζικές κάρτες, προσωπικά έγγραφα και άλλα αντικείμενα.

Σε έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκε μέρος των κλοπιμαίων, το οποίο και αποδόθηκε στους νόμιμους κατόχους του.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.