Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι έχει καθιερώσει «επιχειρησιακό έλεγχο» σε ολόκληρο τον λεγόμενο διάδρομο Philadelphi — ο οποίος εκτείνεται για συνολικά 14 χιλιόμετρα (8,7 μίλια) σε όλο το μήκος των συνόρων Γάζας-Αιγύπτου, όπως μεταδίδει το The times of Israel.

Τα στρατεύματα των IDF βρίσκονται φυσικά στο μεγαλύτερο μέρος του διαδρόμου. Υπάρχει ένα μικρό τμήμα κοντά στην ακτή όπου οι χερσαίες δυνάμεις δεν είναι παρούσες, αλλά ο Ισραηλινός Στρατός λέει ότι ελέγχει την περιοχή με επιτήρηση και δύναμη πυρός.

Κατά μήκος του διαδρόμου, δίπλα στη Ράφα, οι IDF έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής περίπου 20 σήραγγες που περνούν στην Αίγυπτο. Η Χαμάς είναι γνωστό ότι χρησιμοποιεί τέτοιες σήραγγες για να μεταφέρει όπλα στη Γάζα.

Ο Ισραηλινός Στρατός πιστεύει ότι η Χαμάς δεν μπορεί πλέον να μεταφέρει λαθραία όπλα από την Αίγυπτο, καθώς ο στρατός ελέγχει την περιοχή.

Ορισμένες από τις σήραγγες ήταν ήδη γνωστές στον Ισραηλινό Στρατό και άλλες ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά. Ορισμένες έχουν ήδη κατεδαφιστεί και το Ισραήλ ενημερώνει επίσης την Αίγυπτο για τις εξελίξεις.

Άλλα 82 φρεάτια σήραγγας εντοπίστηκαν στην περιοχή του διαδρόμου της Philadelphi, σύμφωνα με τον στρατό.

Δεκάδες εκτοξευτές ρουκετών ανακαλύφθηκαν επίσης κατά μήκος του διαδρόμου, μόνο δώδεκα μέτρα από τα σύνορα με την Αίγυπτο. Ο ισραηλινός στρατός πιστεύει ότι η Χαμάς τοποθέτησε τους εκτοξευτές πυραύλων κατά μήκος του διαδρόμου σε μια προσπάθεια να αποτρέψει το Ισραήλ από το να τους χτυπήσει, νομίζοντας ότι το Ισραήλ θα φοβόταν την υπέρβαση στην Αίγυπτο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.