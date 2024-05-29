Να επιστρέψει η Ευρώπη στον ανθρωπισμό ζητούν 45 ακαδημαϊκοί και επιστήμονες 

Η επιτακτική ανάγκη να επιστρέψει η Ενωμένη Ευρώπη στον ΄Ανθρωπο και τις αξίες του Ανθρωπισμού, οι ρίζες του οποίου ευρίσκονται στην Αρχαία Ελληνική Σκέψη ήταν το κοινό συμπέρασμα όλων των επιφανών Ακαδημαϊκών και Επιστημόνων που συμμετείχαν στην Επιστημονική Ημερίδα «Η Ευρώπη στο Μέλλον, Επιστροφή στον ΄Ανθρωπο», την οποία διοργάνωσε και συντόνισε στο Ωδείο Αθηνών την Δευτέρα, η δημοσιογράφος-κλασική φιλόλογος και υποψήφια Ευρωβουλευτής ΝΔ Βίκυ Φλέσσα.

Στο κατάμεστο Αμφιθέατρο του Ωδείου Αθηνών, παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ Ιερωνύμου, η «ελίτ» της Επιστήμης και της Διανόησης, σαράντα πέντε Ακαδημαϊκοί και Επιστήμονες έδωσαν όχι μόνον το «παρών», αλλά πρότειναν και ορισμένες δράσεις και παρεμβάσεις, οι οποίες εφὸσον υλοποιηθούν μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς θα συμβάλλουν στο ὀραμα της ευρωπαϊκής σύγκλισης.

Η δημοσιογράφος-κλασική φιλόλογος, υποψήφια Ευρωβουλευτής ΝΔ Βίκυ Φλέσσα δεσμεύτηκε ότι σκοπός της θητείας της στο Ευρωκοινοβούλιο, εφόσον εκλεγεί, είναι να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την προώθηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και άλλων κοινών δράσεων, ώστε να προωθηθεί η ανάδειξη του ελληνικού και του ευρωπαϊκού πνεύματος στις πολιτικές της ΕΕ.

Ανέφερε, μάλιστα, ότι στην προσπάθειά της αυτή οι συμμετέχοντες Ακαδημαϊκοί και Επιστήμονες, καθώς και άλλοι επιστήμονες και ειδικοί, θα αποτελούν τις επιστημονικές ομάδες, οι οποίες θα στηρίζουν τις παρεμβάσεις της στο Ευρωκοινοβούλιο ανάλογα με την δράση.

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ Ιερώνυμος, ο οποίος παρίστατο στην Επιστημονική Ημερίδα, στον χαιρετισμό που απηύθυνε, ευχήθηκε ο Ελληνισμός και ο Χριστιανισμός να βρουν στην Ευρώπη την θέση που τούς αρμόζει και ο ΄Ανθρωπος να είναι στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής μέριμνας.

Ο Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας ζήτησε στην ομιλία του «Η Ευρώπη να βρεί την ψυχή της» μέσα στην δυστοπία που σκέπει την καθημερινότητα, κυρίως των νέων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Ο Καθηγητής Γλωσσολογίας, πρ. Πρύτανης του ΕΚΠΑ και πρ.Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης αναφέρθηκε στον Παναγιώτη Κανελλόπουλο και την Ιστορία τού Ευρωπαϊκού Πνεύματος, λέγοντας ότι «Η γένεση και η ουσία τού ευρωπαϊκού κόσμου δεν μπορεί να γίνει

νοητή, αν δεν τήν αναγάγουμε στο Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα, στην Ρωμαϊκή Πολιτειακή Παράδοση και Νομοθεσία, στον Χριστιανισμό και στο βάρβαρο και ακμαίο αίμα των λαών τού Βορρά».

Ο κ. Μπαμπινιώτης επεσήμανε την ανάγκη να επιστρέψει η διδασκαλία των Κλασικών Γραμμάτων στα ευρωπαϊκά σχολεία, για να ενισχυθούν οι Έδρες των Κλασικών Γραμμάτων στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, καθώς η Ευρώπη λησμονεί τον Πολιτισμό της :” Πήγαινα κατά το παρελθόν στην Ευρώπη ή σε Συνέδρια της Unesco και μού μιλούσαν με στίχους από τον ‘Ομηρο, τον Σοφοκλή, μού έλεγαν σκέψεις του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Θουκυδίδη. Τώρα, δυστυχώς, δεν συμβαίνει αυτό...», είπε χαρακτηριστικά ο κ.Μπαμπινιώτης.

Επίσης, η δεύτερη πρόταση του κ. Μπαμπινιώτη στην Επιστημονική Ημερίδα ήταν να καθιερωθεί επισήμως (ΟΗΕ, UNESCO) Παγκόσμια Ημέρα Εορτασμού της Ελληνικής Γλώσσας ως ελάχιστη αναγνώριση για την προσφορά της Ελληνικής στην γλωσσική αποτύπωση και διάδοση του Ευρωπαίκού Πολιτισμού.

Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Διαστημικών Προγραμμάτων της NASA κ.Σταμάτης Κριμιζής μίλησε για την μεγάλη αλλαγή στην εκπαίδευση, που είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης μέσα από τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Ο Καθηγητής της Επιστήμης των Υπολογιστών στο ΜΙΤ κ. Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, μιλώντας για τους αλγορίθμους και την Τεχνητή Νοημοσύνη, επεσήμανε πώς ο αλγόριθμος από ανθρώπους εκπαιδεύεται και άρα, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι, οι προγραμματιστές, να έχουν ανθρωπιστική Παιδεία, να ξέρουν ποιος είναι και τί μάς διδάσκει ο Αριστοτέλης.

Για τον «νεομεσαιωνικό μετακαπιταλισμό», ο οποίος παγκοσμιοποιεί τον Πολιτισμό, ισοπεδώνοντας τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες μίλησε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου των Δελφών και Καθηγητής στο Harvard κ.Παναγιώτης Ροϊλός, ενώ ο Καθηγητής Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins κ.Δημήτριος Γιατρομανωλάκης ζήτησε μέσῳ των Ανθρωπιστικὼν Επιστημὼν να επαναπροσδιορίσουμε ριζικά τον άνθρωπο, ο οποίος ζει μέσα σε ένα πιεστικό περιβάλλον με όρους ανταγωνιστικής οικονομίας.

Στις προκλήσεις της εικονιστικής κοινωνίας αναφέρθηκε ο Φιλόσοφος (Πανεπιστήμιο Alpen-Adria) κ. Θεοφάνης Τάσης, εστιάζοντας στους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Ανθρώπινης Αναβάθμισης, προτείνοντας ως απάντηση τον Ψηφιακό Ανθρωπισμό.



Η Καθηγήτρια Ιστορίας κυρία Μαρία Ευθυμίου μίλησε για την αναγκαιότητα να αναδείξουμε και να διδάξουμε στα παιδιά της Ευρώπης τα κοινά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και τα χαρακτηριστικά της ιδιοπροσωπίας των κρατών—μελών, για να καλλιεργηθεί η ευρωπαϊκή συνείδηση των νέων.

Για την αναγκαιότητα να ιδρυθεί μία Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κλασικών Γραμμάτων στην Ελλάδα μίλησε ο Ακαδημαϊκός Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας κ. Θεόδωρος Παπαγγελής και για μία νέα Αναγέννηση της Κλασικής Παιδείας ο Ακαδημαϊκής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας κ. Αντώνιος Ρεγκάκος.

Στο Θέατρο, που είναι ιδρυτική συνθήκη του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού, αλλά και του Ευρωπαϊκού, καθώς και της Οικουμένης όλης, αναφέρθηκε ο Καθηγητής και Συνιδρυτής-μαζί με τον αείμνηστο Σπύρο Ευαγγελάτο- του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κ.Βάλτερ Πούχνερ, διερωτώμενος, εάν αντέξει το Θέατρο ως φιλοσοφική οντότητα σ’ έναν κόσμο όπου κυριαρχούν οι αριθμοί, οι μετρήσεις και οι ποσοστώσεις; Το μετρήσιμο που ευνοεί το μέτριο και καταλήγει στα μετρητά;», είπε χαρακτηριστικά ο κ.Πούχνερ.

Στην Ευρώπη, η οποία σταμάτησε να παράγει πρωτογενή σκέψη, αναφέρθηκε ο Γλύπτης και Καθηγητής Εικαστικών Τεχνών του ΑΠΘ κ. Κώστας Βαρώτσος, καυτηριάζοντας την αντίληψη που έχει επικρατήσει στην σύγχρονη Τέχνη "ό,τι πωλείται ακριβά, έχει αξία".

Στον παροξυσμό της αβίωτης νεωτερικότητας αναφέρθηκε ο διεθνής εικαστικός κ. Κωστής Γεωργίου, επισημαίνοντας ότι "παρασύρει πολλούς δήθεν δημιουργούς σε ανούσιες ακρότητες και σε έργα επιφανειακά, τα οποία σοκάρουν, για να σοκάρουν, επιδιώκοντας έτσι αυτές οι αμήχανες ασημαντότητες σαν...αλεξιπτωτιστές της Τέχνης να επιβάλλουν έναν στρεβλό κώδικα, ο οποίος δήθεν αντιπροσωπεύει το σύγχρονο, αλλά ουδεμία σχέση έχει με την καλλιτεχνική δημιουργία".

Ο Κοσμὴτωρ της Θεολογικὴς Σχολὴς και Άρχων Διδάσκαλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ.Χρυσόστομος Σταμούλης τόνισε ότι: «ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός στηρίζεται στο μυστήριο της αγάπης, που αποτελεί την καρδιά της Χριστιανικής Θεολογίας και ζωής. Από εκεί εκπορεύεται η ανθρώπινη ελευθερία και εκεί εκβάλλει», είπε ο κ. Σταμούλης , αναφερόμενος, μάλιστα προσφυὼς, στην «Μπλε Ταινία»του Κριστόφ Κισλόφσκι.

Ο Δρ.Φιλοσοφίας, Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Συγγραφέας κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος διερωτήθηκε ποιους αφορά σήμερα ο Πολιτισμός στην Ευρώπη, επικαλέστηκε την συνάντηση του Σωκράτη με τον νεαρό Φαίδρο στον ομώνυμο πλατωνικό διάλογο, για να καταδείξει ότι τα θέματα της Παιδείας και του Πολιτισμού, όπως και η κατανίκηση της πλάνης δεν είναι ζητήματα που απασχολούν μόνον τις πνευματικές ελίτ αλλά και τους ανθρώπους της καθημερινότητας.

Από την πλευρά του ο Ποιητής κ. Αντώνης Φωστιέρης μάς θύμισε ότι η Ποίηση αποτελεί ιδρυτική συνθήκη του Ελληνικού Πολιτισμού και προϊόντος του χρόνου σε μία δυστοπική εποχή σαν την σημερινή επιρρωνύεται η ηγεμονική της αξία στον βίο μας.



Οι Ακαδημαϊκοί, ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών κ. Χρήστος Ζερεφός και ο Καθηγητής Φυσικών Καταστροφών κ. Κώστας Συνολάκης τόνισαν την αλλαγή νοοτροπίας, την έννοια του «αυτοπεριορισμού» στην προστασία του Περιβάλλοντος και την εκπαίδευση των παιδιών.

Ο Ακαδημαϊκός Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας κ. Γεώργιος Χρούσος ανέφερε πώς η Ευρὠπη οφείλει να επενδύσει προγράμματα και χρήματα για τα βρέφη, στα πέντε πρώτα χρόνια του βίου, στην προσχολική ηλικία, εκεί όπου τίθενται τα θεμέλια της ζωής μας.

Και ο κ. ΄Αγις Τσουρός, Διευθυντής ΠΟΥ στην Ευρώπη μίλησε για την ανάγκη να στηριχθεί η ευάλωτότητα του Ανθρώπου, τα παιδιά από τα χαμηλά οικονομικά στρώματα και οι άνθρωποι της Τρίτης Ηλικίας, διότι αυτό σημαίνει Ανθρωπισμός και Πολιτισμός.

Στην προτεραιότητα της Ψυχικής Υγείας στην Ευρώπη αναφέρθηκε ο Διευθυντής του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ΕΕ, Τακτικό Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας Επίσκοπος Τανάγρας κ. Απόστολος.

Για τις επιπτώσεις στην Κλιματική Κρίση στο δημογραφικό και την υπογονιμότητα – ένα ζήτημα όχι ιδιαιτέρως γνωστό- μίλησαν οι Καθηγητές, κ. Κωνσταντίνος Στρατάκης, κυρία Σοφία Καλανταρίδου, κ. Αντώνης Μακρυγιαννάκης, κυρία Μελπομένη Πέππα, και κ. Παντελής Μεσσαρόπουλος, ενώ η Αρχιτέκτων κυρία Εμμανουέλα Μυρτάκη παρουσίασε την νέα οικολογική τάση της Αρχιτεκτονικής, την βιομιμητική.

Για την αξιοποίηση της αύλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς μίλησε η Διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών κυρία Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, ενώ σε τρία προϊόντα πρεσβευτές μας στην Ευρώπη και τον κόσμο, την χιώτικη μαστίχα, τα μανιτάρια και την σταφίδα, αναφέρθηκε ο Πρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κ. Γεώργιος Δεδούσης, μιλώντας για τις ευρωπαίκές συνέργειες και την οικονομική ανάπτυξη, όπως και οι Αντιπρυτάνεις του ΕΚΠΑ κ. Αριστείδης Σάμιτας και κ. Χρήστος Καραγιάννης.

Τον τρόπο με τον οποίον διδάσκονται τα παιδιά την αρχαία μας γλώσσα ανέλυσε η Μουσικός-Διευθύντρια της Ελληνικής Αγωγής κυρία Ευγενία Μανωλίδου, ενώ ο Πρόεδρος της ΄Ενωσης για τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Επείγουσας Κλήσης 112, Συντονιστής Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών του ΕΚΑΒ κ. Δημήτρης Πύρρος επεσήμανε την αξία της εκπαίδευσης των παιδιών σε ευρωπαϊκά προγράμματα Παροχής Πρώτων Βοηθειών «Καλός Σαμαρείτης», καθώς και εκμάθησης κολύμβησης.

Ο Ψυχίατρος κ. Δημήτρης Καραγιάννης αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπισθεί η κατάθλιψη, η οποία μαστίζει τους εφήβους και τους ηλικιωμένους, ενώ η Παιδοψυχίατρος κυρία Ελένη Καραγιάννη τόνισε την ανάγκη να στηριχθεί η οικογένεια, για να έχουμε στέρεη κοινωνική συνοχή.

Τέλος, ο Αρχιμανδρίτης κ. Μελέτιος Ζαχαρόπουλος επεσήμανε την αναγκαιότητα να στηριχθούν ευρωπαϊκά προγράμματα Σχολών Γονέων, η Καθηγήτρια Καρδιολογίας κυρία Αικατερίνη Νάκα τόνισε την σημασία των Προγραμμάτων Πρόληψης για την Τρίτη Ηλικία, από την Επιστήμη των Υπολογιστών ο κ. Νικόλας Μυρτάκης παρουσίασε τις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο της Υγείας, ενώ ο Οστεοπαθητικός—Φυσίατρος κ. Γεώργιος Ηλ. Γουδέβενος πρότεινε κατά το πρότυπο των Νοσοκομείων Παίδων να επενδυθούν χρήματα για Θεραπευτήρια ειδικά για Ηλικιωμένους, καθώς Ανθρωπισμός σημαίνει σεβασμός προς την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και μάλιστα, την φροντίδα των ευάλωτων.

Η Επιστημονική Ημερίδα ολοκληρώθηκε συμβολικά ως μήνυμα για την αγάπη και την αγκαλιά στους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας με την αείμνηστη Κική Δημουλά από την εκπομπή της Βίκυς Φλέσσα ΣΤΑ ΑΚΡΑ να διαβάζει το ποίημα της «Το σπάνιο δώρο»:

«Καινούργιες θεωρίες.

Τα μωρά δεν πρέπει να τ’ αφήνετε να κλαίνε. Αμέσως να τά παίρνετε αγκαλιά.

Αλλιώς υπόκειται σε πρόωρη ανάπτυξη το αίσθημα εγκατάλειψης ενηλικιώνεται αφύσικα το παιδικό τους τραύμα, βγάζει δόντια μαλλιά νύχια γαμψά μαχαίρια.

Για τους μεγάλους, ούτως είπείν τούς γέροντες-ό,τι δεν είναι άνοιξη είναι γερόντιο πια-ισχύουν πάντα οι παμπάλαιες άπόψεις.

Ποτέ αγκαλιά.

Αφήστε τους να σκάσουνε στο κλάμα μέχρι να τούς κοπεί η άνάσα δυναμώνουν έτσι τα αποσιωπητικά τους.

Ας κλαίνε οι μεγάλοι. Δεν έχει αγκαλιά.

Γεμίστε μοναχά το μπιμπερό τους με άγλυκην υπόσχεση -δέν κάνει να παχαίνουν οι στερήσεις- πως θα `ρθει μία και καλή να τούς επικοιμήσει λιπόσαρκα η αγκαλιά της μάνας τους.

Βάλτε κοντά τους το μηχάνημα εκείνο που καταγράφει τους θορύβους τού μωρού, ώστε ν’ ακούτε από μακριά αν είναι ρυθμικά μοναχική η αναπνοή τους.

Ποτέ μη γελαστείτε να τούς πάρετε αγκαλιά. Τυλίγονται άγρια γύρω απ’ τον σπάνιο λαιμό αυτού του δώρου, θα σάς πνίξουν.

Τίποτα.

Όταν σάς ζητάνε αγκαλιά, μολών λαβέ, μωρό μου, μολών λαβέ να απαντάτε.»





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.