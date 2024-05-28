Ενημέρωση σχετικά με τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα πραγματοποιηθούν ενόψει του τελικού Uefa Europa Conference League, αύριο το βράδυ στην Opap Arena της Νέας Φιλαδέλφειας έκανε σήμερα η αστυνομία.

Ελεγχόμενη η μετακίνηση των φιλάθλων

Τα μέτρα, προβλέπουν τη δημιουργία δύο διαφορετικών σημείων συγκέντρωσης για τους φιλάθλους των δύο ομάδων (Fan Meeting Points), η μετακίνηση των οποίων θα πραγματοποιηθεί ελεγχόμενα, συνοδεία αστυνομικών, με συρμούς του ΗΣΑΠ αλλά και λεωφορεία του ΟΣΥ που θα διατεθούν αποκλειστικά γι αυτόν το σκοπό.

Για τους φίλαθλους του Ολυμπιακού και τα «λευκά εισιτήρια»

Ειδικότερα, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, που έχουν προμηθευτεί κόκκινα εισιτήρια, θα συγκεντρωθούν σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο του περιβάλλοντα χώρου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στο Νέο Φάληρο.

Από εκεί από τις 18:30 θα ξεκινήσει η σταδιακή μεταφορά τους με συρμούς του ΗΣΑΠ, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, προς τον σταθμό «Περισσό», και στη συνέχεια θα μεταβαίνουν στο γήπεδο με τη συνοδεία αστυνομικών.

Όσον αφορά τους ουδέτερους φιλάθλους, που έχουν εξασφαλίσει λευκό εισιτήριο, θα εξυπηρετηθούν από τους σταθμούς «Ειρήνη» και «Θησείο» του ΗΣΑΠ, με κατεύθυνση, χωρίς ενδιάμεση στάση, τον σταθμό «Περισσό».

Να σημειωθεί ότι οι συρμοί του ΗΣΑΠ θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά των φιλάθλων και δεν θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης από άλλους πολίτες.

Για τους φιλάθλους της Φιορεντίνα

Παράλληλα, για τους φιλάθλους της Φιορεντίνα, στους οποίους έχουν διατεθεί μπλε εισιτήρια, έχει προβλεφθεί η συγκέντρωσή τους σε χώρο στο Ο.Α.Κ.Α. , ενώ στη συνέχεια θα μεταφερθούν υπό αυστηρά μέτρα προστασίας στο γήπεδο με λεωφορεία του ΟΣΥ.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για την εξυπηρέτηση θεατών που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο ή έχουν μειωμένη κινητικότητα. Από τη διοργανώτρια Αρχή θα διατεθούν minivans που θα τους μεταφέρουν από και προς το σταθμό του ΗΣΑΠ «Περισσός» όσο και από το πάρκινγκ του πάρκου Αποστολάκη.

Όλοι οι φίλαθλοι πρέπει να έχουν στην κατοχή τους το νόμιμο εισιτήριο, το οποίο είναι αυστηρά προσωποποιημένο καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Πώς θα κινηθούν ΗΣΑΠ, μετρό και τραμ

Λόγω της μετακίνησης των φιλάθλων του Ολυμπιακού, ο ΗΣΑΠ θα «κλείσει» για το υπόλοιπο κοινό από τον σταθμό Φάληρο μέχρι τον σταθμό Περισσός, από τις 18:00 της ημέρας του τελικού.

Αναλυτικά

Η Γραμμή 1 του Μετρό "Κηφισιά – Πειραιάς" θα λειτουργήσει για το επιβατικό κοινό από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 5 το απόγευμα.

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί για τους επιβάτες θα αναχωρήσουν:

- από τους τερματικούς σταθμούς "Κηφισιά" και "Πειραιάς" στις 17:00,

- από "Μοναστηράκι" προς "Κηφισιά" στις 17:16:30 και προς Πειραιά στις 17:34:30

- από "Αττική" προς "Κηφισιά" στις 17:24 και προς "Πειραιά" στις 17:27 και

- από "Ομόνοια" προς "Κηφισιά" στις 17:19 και προς "Πειραιά" στις 17:32.

Η Γραμμή 1 θα λειτουργήσει μετά τις 6 το απόγευμα αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων.

Οι Γραμμές 2 & 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν κανονικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τα δρομολόγια στη Γραμμή 7 του Τραμ "Καλαμάκι – Αγ. Τριάδα Πειραιά" από τις 11 το πρωί και μέχρι νεοτέρας θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση "Νέο Φάληρο" και θα διεξάγονται στο τμήμα "Καλαμάκι - Νέο Φάληρο - Καλαμάκι".

Οι οδηγίες του Ολυμπιακού προς τους φιλάθλους:

«Φίλες και φίλοι του Ολυμπιακού,

Το βράδυ της Τετάρτης (29/5, 22:00) η ομάδα μας αντιμετωπίζει τη Fiorentina στον τελικό του UEFA Europa Conference League στο OPAP Arena, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Από τη διοργανώτρια Αρχή UEFA και την Αστυνομία συναποφασίστηκαν αυστηρά μέτρα ελέγχου και πρόληψης σχετικά με την ασφαλή και ομαλή πρόσβαση των φιλάθλων μας στο γήπεδο.

Όλοι οι φίλαθλοι της ομάδας μας που έχουν εξασφαλίσει νόμιμο εισιτήριο, κόκκινου και λευκού χρώματος, μπορούν να συγκεντρώνονται από τις 12:00 στον περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) στο Νέο Φάληρο, ο οποίος θα είναι κατάλληλα προσαρμοσμένος (Fan Meeting Point).

Η μετακίνηση προς το γήπεδο θα πραγματοποιηθεί οργανωμένα και μαζικά μέσω συρμών του ΗΣΑΠ, που θα λειτουργήσουν αποκλειστικά γι’ αυτόν τον σκοπό από τον σταθμό Φάληρο μέχρι τον σταθμό Περισσός, από τις 18:00 της ημέρας του τελικού.

Παρακαλούμε τον φίλαθλο κόσμο μας να βρεθεί στο ΣΕΦ το συντομότερο δυνατόν ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία του, με δεδομένο ότι ο τελευταίος συρμός από το Φάληρο για τον Περισσό θα αναχωρήσει στις 20:45.

Για την είσοδό τους στο συρμό, οι φίλαθλοι θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και το νόμιμο ηλεκτρονικό εισιτήριο.

Απαγορεύονται σακίδια μεγαλύτερα της διάστασης Α4. Τονίζουμε σε όλους τους φιλάθλους μας ότι η χρήση των συρμών που θα τους μεταφέρουν στον σταθμό του Περισσού και στη συνέχεια πεζή διανύοντας τη μικρότερη δυνατή απόσταση, είναι ο καλύτερος τρόπος για να φτάσετε στο γήπεδο την ημέρα του τελικού.

Για την εξυπηρέτηση θεατών που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο ή έχουν μειωμένη κινητικότητα, έχει προβλεφθεί από τη διοργανώτρια Αρχή UEFA να διατεθούν minivans της UEFA με σχετικές σημάνσεις στο σημείο που καταφθάνουν τα τρένα (ΗΣΑΠ Περισσός), ώστε να τους μεταφέρουν στο γήπεδο, και να μη χρειαστεί να διανύσουν την απόσταση που θα διανύσουν οι υπόλοιποι φίλαθλοι, η οποία υπολογίζεται 10-15 λεπτά.

Τέλος, θυμίζουμε σε όλους τους φιλάθλους μας ότι ο Δήμος Πειραιά και η ΠΑΕ Ολυμπιακός θα τοποθετήσουν γιγαντοοθόνες σε τρία σημεία του Πειραιά, από όπου οι φίλαθλοί μας θα μπορούν να παραρακολουθήσουν τον τελικό. Τα σημεία αυτά είναι τα εξής:

1. Πλατεία Κοραή, Πειραιάς

2. Πλατεία Παπανικολή (Μαρίνα Ζέας)

3. Πλατεία «Γεωργίου Γεννηματά» (Καμίνια, Πεζόδρομος Αμοργού και Αγ. Ελευθερίου).

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, τα μέτρα θα είναι αυξημένα με αυστηρούς προελέγχους και ελέγχους τόσο στα παραπάνω σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, όσο και κατά τη διαδρομή προς το γήπεδο.

Θα υπάρχουν τρεις ζώνες ελέγχου στις οποίες θα διενεργούνται σωματικές έρευνες και σε περίπτωση εντοπισμού οποιουδήποτε απαγορευμένου αντικειμένου ή ουσιών (ναρκωτικά, αιχμηρά αντικείμενα, εύφλεκτα αντικείμενα, λέιζερ, πανό με υβριστικό περιεχόμενο, ρόπαλα, κοντάρια, αλκοολούχα ποτά) και γενικά αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες ή κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα, τα άτομα θα απομακρύνονται από τον χώρο.

Φίλαθλοι, ας ακολουθήσουμε τις συστάσεις και ας απολαύσουμε τον μεγάλο τελικό σαν να είναι μια ποδοσφαιρική γιορτή, βοηθώντας όλοι μας να κυλήσουν τα πάντα ομαλά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.