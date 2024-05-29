Από οπαδούς του Ολυμπιακού και της Φιορεντίνα γεμίζουν οι εξέδρες του ΟΠΑΠ Arena, ενόφει του μεγάλου τελικού του Conference League.

Η μεταφορά τόσο των οπαδών του Ολυμπιακού, όσο και εκείνων της Φιορεντίνα πραγματοποιείται ομαλά, καθώς άπαντες ακολουθούν το σχέδιο της αστυνομίας.

Μοναδικό μελανό σημείο δύο οπαδοί, 16 ετών κατά πληροφορίες, που πετούσαν πέτρες στους οπαδούς του Ολυμπιακού. Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν από την αστυνομία, ενώ οι ίδιοι αρνήθηκαν να δηλώσουν την ομάδα που υποστηρίζουν.

Δείτε βίντεο μέσα από το ΟΠΑΠ Arena:

Ήδη από τις 5 το απόγευμα έχει τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο μεταφοράς των φιλάθλων -και των δύο ομάδων -, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των εισιτηρίων, τον σωματικό έλεγχο των οπαδών και τη μετακίνησή τους, συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, στο γήπεσδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού, ο κύριος όγκος, συγκεντρώνεται στο ΣΕΦ, όπου γίνεται έλεγχος και ακολούθως μεταφέρονται σε γκρουπ, με συρμούς του Ηλεκτρικού., ο οποίος «έκλεισε» για τους υπόλοιπους πολίτες.

Οι δε οπαδοί της Φιορεντίνα συγκεντρώνονται στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, όπου γίνεται σωματικός έλεγχος και έλεγχος ειστηρίων. Ακολούθως, μεταφέρονται με ειδικά ναυλωμένα πούλμαν στο ΟΠΑΠ Arena.

- Όλες οι δημόσιες συγκεντρώσεις έχουν απαγορευτεί για σήμερα ενώ η μετακίνηση των φιλάθλων προς και από το γήπεδο θα γίνει οργανωμένα, από συγκεκριμένα σημεία αναχώρησης και αστυνομική συνοδεία.

Ειδικότερα, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, που έχουν προμηθευτεί κόκκινα εισιτήρια, θα συγκεντρωθούν σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο του περιβάλλοντα χώρου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στο Νέο Φάληρο. Από εκεί από τις 18:30 θα ξεκινήσει η σταδιακή μεταφορά τους με συρμούς του ΗΣΑΠ, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, προς τον σταθμό «Περισσό», και στη συνέχεια θα μεταβαίνουν στο γήπεδο με τη συνοδεία αστυνομικών.

Παράλληλα, για τους φιλάθλους της Φιορεντίνα, στους οποίους έχουν διατεθεί μπλε εισιτήρια, έχει προβλεφθεί η συγκέντρωσή τους σε χώρο στο Ο.Α.Κ.Α. , ενώ στη συνέχεια θα μεταφερθούν υπό αυστηρά μέτρα προστασίας στο γήπεδο με λεωφορεία του ΟΣΥ.

Όσον αφορά τους ουδέτερους φιλάθλους, που έχουν εξασφαλίσει λευκό εισιτήριο, θα εξυπηρετηθούν από τους σταθμούς «Ειρήνη» και «Θησείο» του ΗΣΑΠ, με κατεύθυνση, χωρίς ενδιάμεση στάση, τον σταθμό «Περισσό».

- Από τις 6 το απόγευμα, οι συρμοί του ΗΣΑΠ θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά των φιλάθλων και δεν θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης από άλλους πολίτες.

- Δεκάδες κεντρικοί δρόμοι έχουν κλείσει ή θα κλείσουν τις επόμενες ώρες σε Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Ιωνία, Νέα Χαλκηδόνα, Μεταμόρφωση, Αθήνα και Πειραιά - και μέχρι τις 6 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

- Τα σχολεία σε περιοχές κοντά στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας είναι κλειστά και οι κάτοικοι της περιοχής μετακινούνται με τις ειδικές διαπιστεύσεις που έχουν λάβει.

- Με ΝΟΤΑΜ της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μετά από αίτημα της Ελληνικής Αστυνομίας, απαγορεύονται οι πτήσεις ελικοπτέρων και drones από την 14.00 ώρα της 29 Μαΐου 2024 έως και την 06.00 ώρα της επόμενης μέρας.

- Ο έλεγχος των οπαδών πριν και κατά την είσοδό τους στην Opap Arena θα είναι εξονυχιστικός. Οι φίλαθλοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους το ηλεκτρονικό κόκκινο, μπλε ή λευκό εισιτήρια εισιτήρι και την ταυτότητά τους και θα υποβάλλονται σε σωματικό έλεγχο. Στα εισιτήρια που έχουν λάβει μέσω της εφαρμογής της UEFA υπάρχουν όλοι οι σχετικοί όροι καθώς και τα αντικείμενα που απαγορεύεται να έχουν στην κατοχή τους οι φίλαθλοι. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο βρεθεί να κατέχουν οποιοδήποτε απαγορευμένο αντικείμενο, θα απομακρύνονται από τον χώρο και θα προσάγονται σε αστυνομική υπηρεσία.

Μέτρα τάξης και ασφάλειας

Με σκοπό την ασφάλεια προσώπων και εγκαταστάσεων (safety & security) η Ελληνική Αστυνομία έχει καταρτίσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει αυξημένα αστυνομικά μέτρα με αυστηρούς προελέγχους και ελέγχους τόσο στα παραπάνω σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, όσο και κατά τη διαδρομή προς το γήπεδο, όπου επίσης θα εφαρμοστούν ειδικά μέτρα με δημιουργία περιμέτρου ασφαλείας και λειτουργία δύο check points για την είσοδο σε αυτό.

Κατά τους προελέγχους ασφαλείας, θα διενεργούνται σωματικές έρευνες και σε περίπτωση εντοπισμού απαγορευμένων αντικειμένων ή ουσιών (π.χ. ναρκωτικά, αιχμηρά αντικείμενα, εύφλεκτα αντικείμενα, λέιζερ, πανό με υβριστικό περιεχόμενο, ρόπαλα, κοντάρια, αλκοολούχα ποτά) και γενικά αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες ή κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα, τα άτομα θα απομακρύνονται από τον χώρο και θα προσάγονται στην αρμόδια υπηρεσία για τα περαιτέρω.

Περαιτέρω, για τον σχεδιασμό των μέτρων λήφθηκε υπόψη η ιδιαιτερότητα της τοποθεσίας του γηπέδου (εντός αστικού ιστού) και για το λόγο αυτό με σκοπό την παροχή διευκολύνσεων στους μόνιμους κατοίκους προβλέφθηκε ο εφοδιασμός τους με διαπιστεύσεις, οι οποίες είναι αυστηρά προσωπικές.

Από τη Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024, έως τις πρώτες πρωινές ώρες μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα, πέραν των εντατικών αστυνομικών ελέγχων, θα ληφθούν και μια σειρά από κυκλοφοριακές – τροχονομικές ρυθμίσεις για την ομαλή κίνηση των πολιτών αλλά και των φιλάθλων.

Ανάλογα αστυνομικά μέτρα θα εφαρμοστούν και στα σημεία του κέντρου της Αθήνας (Πλατεία Κοτζιά και Πλατεία Ζακλίν Ντε Ρομιγύ), όπου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις εν όψει του τελικού.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – απαγορεύσεις στάθμευσης και κυκλοφορίας

Περιμετρικά του γηπέδου, στα σημεία που θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις καθώς και κατά τις μετακινήσεις των φιλάθλων προς και από το γήπεδο, θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κατά περίπτωση απαγορεύσεις στάθμευσης και κυκλοφορίας, οι οποίες θα ανακοινωθούν αναλυτικά με νεότερη ενημέρωση.

Ενδεικτικά και για την αποφυγή ταλαιπωρίας καλούνται οι πολίτες να αποφύγουν την κίνηση με οχήματα στις παρακάτω οδούς:

Λεωφόρος Σπύρου Λούη – Γ. Πιτταρά (Ο.Α.Κ.Α),

Λ. Ηρακλείου, Λ. Εθνικής Αντιστάσεως, Τατοΐου (Νέα Ιωνία – Ηράκλειο),

Λ. Δεκελείας, Λ. Ελ. Βενιζέλου, Εφέσσου, Πίνδου, Υψηλάντου, Φωκών, Ιωνίας, Σμύρνης, Προύσης, Χρυσοστόμου Σμύρνης, Καππαδοκίας, Αττάλειας, Μυρσίνης, Κιλικίας, Αγίας Τριάδος, Επταλόφου, Δαρδανελλίων, Καλλιπόλεως, Σάββα Σαββίδη, Σάββα Σταματιάδη, Ελ Αλαμέιν, Πατριάρχου Κωνσταντίνου, Αλ. Παπαναστασίου, Κηφισού, Επικλέους, Ανθέων & Βασιλειάδη (Νέα Φιλαδέλφεια).

Ομοίως, λόγω των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και της διακοπής κυκλοφορίας σε δρόμους της περιοχής, οι φίλαθλοι προτρέπονται να αποφύγουν τη μετακίνησή τους από και προς το γήπεδο με ιδία μέσα, για την αποφυγή ταλαιπωρίας τους και σοβαρού κυκλοφοριακού προβλήματος.

