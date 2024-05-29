Συναγερμός Χαμόγελο του Παιδιού: Εξαφάνιση τριών κοριτσιών στη Ρόδο

Στις 28/05/24, και ώρα 16:00, εξαφανίστηκαν οι Τσαμπίκα Δ. 14 ετών, η Παναγιώτα-Νεκταρία Κ. 12 ετών και η Βικτωρία Φ. 12 ετών, από το χώρο φιλοξενίας στον οποίο διέμεναν στη Ρόδο. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 29/05/24 και κατόπιν εισαγγελικής εντολής προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων των τριών κοριτσιών.

Η Τσαμπίκα Δ. έχει ύψος 1,65 μ., βάρος κανονικό, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο κοντό κολάν και λευκά αθλητικά.

Η Παναγιώτα-Νεκταρία Κ. έχει ύψος 1,65 μ., βάρος κανονικό, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε τζιν παντελόνι, μαύρο φούτερ με φερμουάρ.

Η Βικτωρία Φ. έχει ύψος 1,50 μ., βάρος κανονικό, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

