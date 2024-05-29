Nova: Στην πλατφόρμα της ΕΟΝ το ΚΡΗΤΗ TV

Με ένα ακόμη κανάλι εμπλουτίζεται η ΕΟΝ, η πλατφόρμα της Nova. Aπό την Τρίτη 28 Μαΐου, οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν στην EON τo ΚΡΗΤΗ TV (θέση 726 και με δυνατότητα 7 days catch-up).

Το περιφερειακό κανάλι με έδρα την Κρήτη, ξεκίνησε να εκπέμπει για πρώτη φορά το 1990 και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα περιφερειακά κανάλια της Ελλάδας. Με επίκεντρο την Κρήτη, καλύπτει τα γεγονότα σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο, με σεβασμό στις πραγματικές ανάγκες της ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Πολιτική, Οικονομία, Αθλητισμός, Κοινωνία, Πολιτισμός και Ειδήσεις για την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, περιλαμβάνονται στο 24ωρο πρόγραμμα της ΚΡΗΤΗ TV.

Πάντα ενημερωμένη με την πιο δυνατή δημοσιογραφική ομάδα και τους πιο έμπειρους τεχνικούς, η ΚΡΗΤΗ TV, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, παράγει σήμερα υλικό που μπορεί να συγκριθεί με αυτό των κορυφαίων ευρωπαϊκών σταθμών.

