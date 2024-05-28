Ένα ιδιαίτερο δώρο μοναδικού συμβολισμού χάρισε η σύζυγος του Πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη στην Πριγκίπισσα Κάκο της Ιαπωνίας, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι δύο κυρίες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να διαπιστώσουν την κοινή τους αγάπη για τον πολιτισμό, την παράδοση και τη δεξιοτεχνία. Το ιδιαίτερα θερμό κλίμα ανάμεσά τους επισφραγίστηκε με το δώρο που έκανε η κα Μητσοτάκη στην καλεσμένη της. Πρόκειται για ένα μοναδικό έργο τέχνης, φιλοτεχνημένο από την visual artist Ayumi Paul που κατάγεται από την Ιαπωνία.

Πριγκίπισσα Κάκο Ιαπωνίας

Το έργο-ωδή στους πολιτισμούς της Ελλάδας και της Ιαπωνίας έχει τίτλο “Song of Mount Parnassos” («Το τραγούδι του όρους Παρνασσός») και φιλοδοξεί να ενώσει τις δύο κουλτούρες, με αναφορές στα εμβληματικά βουνά τους, τον Παρνασσό και το Fuji.

Για τους Ιάπωνες το δέντρο είναι ιερό και “άγιο”. Όπως είπε η καλλιτέχνιδα Ayumi, που ήταν παρούσα στη συνάντηση, την ενέπνευσε η ενέργεια του Παρνασσού, η οποία μετουσιώνεται στο τραγούδι που αποτυπώνεται στο έργο της.

Η αποστολή της Ιαπωνίας έμεινε ενθουσιασμένη από αυτό το δώρο υψηλού συμβολισμού.

Η Πριγκίπισσα Κάκο, μάλιστα, εξέφρασε τον θαυμασμό της για τα έργα τέχνης που κοσμούν την αίθουσα όπου έγινε η συνάντηση τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Μαρέβα Μητσοτάκη της εξήγησε πως πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έχει στόχο την ανάδειξη και προώθηση Ελλήνων καλλιτεχνών, μέσω περιοδικών εκθέσεων που διοργανώνονται στο εμβληματικό κτίριο. Της ανέφερε, μάλιστα, πως η υφιστάμενη έκθεση έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τους επισκέπτες για θέματα που σχετίζονται με την Κλιματική Κρίση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.