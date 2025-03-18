Ο Πούτιν παίζει καθυστερήσεις ανατρέποντας τα σχέδια του Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, συμφώνησε σε μια περιορισμένη κατάπαυση του πυρός κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη, αλλά παρέμεινε αντίθετος σε ένα σχέδιο διαρκούς ειρήνης που προωθούσε ο Αμερικανός πρόεδρος από την εκλογή του.

Οι αναφορές από την τηλεφωνική επικοινωνία δεν έδειξαν κανένα σημάδι ότι ο Πούτιν ήταν διατεθειμένος να κάνει παραχωρήσεις στους μεγαλύτερους στόχους του για το τέλος του πολέμου, οι οποίοι ουσιαστικά συνίστανται στο τέλος της ύπαρξης της Ουκρανίας ως ανεξάρτητου κράτους, αναφέρουν αναλυτές, ενώ παράλληλα επιδιώκουν την αποτροπή της επέκτασης του ΝΑΤΟ ανατολικά.

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Πούτιν τόνισε ότι η «κύρια προϋπόθεση της Ρωσίας για να αποτραπεί η κλιμάκωση της σύγκρουσης» και να προχωρήσει σε μια συμφωνία θα είναι η «πλήρης διακοπή της ξένης στρατιωτικής υποστήριξης και της ανταλλαγής πληροφοριών με το Κίεβο».

Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα, το Κίεβο συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός 30 ημερών μετά από πίεση από την Ουάσινγκτον, η οποία είχε αναστείλει τόσο τη στρατιωτική βοήθεια όσο και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Ωστόσο, όπως φαίνεται, από την αρχική αξίωση για άμεση κατάπαυση του πυρός, η διοίκηση Τραμπ φαίνεται να υποχωρεί, αποδεχόμενη έναν πιο περιορισμένο και σταδιακό δρόμο προς την ειρήνη.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το Politico, η Ρωσία επιμένει στους όρους για τον τερματισμό του πολέμου που θα οδηγήσουν στο τέλος της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

«Το Σχέδιο Α είναι: Να σταματήσει η βία», δήλωσε την Κυριακή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, σημειώνοντας ότι ο κύριος στόχος της αμερικανικής κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσει μια γρήγορη κατάπαυση του πυρός πριν προχωρήσει σε ευρύτερες συνομιλίες για μια συμφωνία που θα τερματίσει οριστικά τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Αλλά αυτό σαφώς δεν είναι το σχέδιο του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως αποδείχθηκε με την άρνησή του να συμφωνήσει σε πλήρη κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες κατά τη διάρκεια της 90λεπτης τηλεφωνικής του συνομιλίας με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, την Τρίτη. Μάλιστα, λίγο μετά τη συνομιλία, η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με drones στο Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις.

Προσφέροντας το διπλωματικό ελάχιστο, ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι θα καθυστερήσει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας για 30 ημέρες, μια αυτοεξυπηρετούμενη παραχώρηση, καθώς αυτό θα προστατεύσει το ρωσικό ενεργειακό σύστημα από χτυπήματα των Ουκρανών, οι οποίοι μόλις αύξησαν δραματικά την εμβέλεια των ισχυρών υποηχητικών πυραύλων κρουζ Neptune από 200 χιλιόμετρα σε 1.000 χιλιόμετρα.

Συνολικά, η ομάδα του Τραμπ, με τους διάφορους ειδικούς απεσταλμένους, μέλη της οικογένειάς του και προεδρικούς φίλους, φαίνεται να επιθυμεί περισσότερο τη σύγκλιση με τη Ρωσία σε ευρύτερα γεωπολιτικά ζητήματα, παρά να πιέσει πραγματικά τον Πούτιν για την Ουκρανία, σημειώνει το Politico.

Η ανακοίνωση του Κρεμλίνου μετά τη συνομιλία επικεντρώθηκε στην ιδέα ενός επανακαθορισμού των σχέσεων Ουάσιγκτον-Μόσχας, σε θέματα που κυμαίνονται από οικονομική συνεργασία μέχρι χόκεϊ επί πάγου, και ήταν φτωχή σε οτιδήποτε θα μπορούσε να μοιάζει με μια ουσιαστική συμφωνία ειρήνης για τους Ουκρανούς.

Ως ένδειξη ότι μια πραγματική ανατροπή είναι μακριά, η Ρωσία εμμένει στα μέγιστα αιτήματά της, να τερματιστεί η στρατιωτική βοήθεια και η ανταλλαγή πληροφοριών προς το Κίεβο, ενώ επιθυμεί να επιλυθούν τα «βασικά αίτια» του πολέμου, φράση που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο για την εξόντωση της δημοκρατίας στην Ουκρανία και την αποτροπή της πολιτικής πορείας της χώρας προς το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

Συμβιβασμός με τον Volodya

Η ομάδα του Τραμπ δείχνει ότι είναι πρόθυμη να ακολουθήσει τον Πούτιν καθώς εκείνος εσκεμμένα μπερδεύει τα στάδια των διαπραγματεύσεων, αλλάζοντας τη σειρά είτε για να εξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα είναι σίγουρα υπέρ της Ρωσίας είτε για να αποφύγει την αποδοχή μιας πλήρους κατάπαυσης του πυρός εντελώς.

Ο Ρώσος ηγέτης και οι ανώτεροι συνεργάτες του έχουν επανειλημμένα προσδιορίσει τις κόκκινες γραμμές τους για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας τις τελευταίες εβδομάδες, θέτοντας προϋποθέσεις που, στην ουσία, θα διαλύσουν το κράτος της Ουκρανίας. Θέλουν εγγυήσεις ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ, ότι θα παραμείνει γεωπολιτικά ουδέτερη και ανίκανη να καθορίζει το δικό της μέλλον, με σοβαρούς περιορισμούς στα όπλα. Η Μόσχα θέλει επίσης την Κριμαία και τις τέσσερις ανατολικές περιοχές που διεκδικεί να αναγνωριστούν διεθνώς ως μέρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Και έχει αποκλείσει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων για την επιτήρηση οποιασδήποτε συμφωνίας ειρήνης που θα επιτευχθεί.

Συνοπτικά, η Ρωσία απαντά με ένα απόλυτο «όχι» στις εγγυήσεις ασφάλειας που επιθυμεί η Ουκρανία για να προστατευτεί από μελλοντικές επιθέσεις από τον Πούτιν.

Αντί να περιμένει τις επίσημες ειρηνευτικές συνομιλίες, το Κρεμλίνο προσπαθεί να εξαναγκάσει την αποδοχή των κόκκινων γραμμών του τώρα, κρατώντας την πρόταση για κατάπαυση του πυρός ως διαπραγματευτικό χαρτί χωρίς να την απορρίπτει επίσημα, μια κίνηση που θα ρίσκαρε την οργή του Τραμπ. Ο Τραμπ έχει απειλήσει με περισσότερες κυρώσεις κατά της Μόσχας εάν ο Πούτιν δεν δεσμευτεί για μια ειρηνευτική συμφωνία, αλλά, τουλάχιστον για τώρα, επιτρέπει στον Ρώσο πρόεδρο να ξεφύγει και να ορίσει τον ρυθμό.

Ένα γνωστό σχέδιο

Παρακολουθώντας την κατάσταση, κάποιοι σχολιαστές υποστηρίζουν ότι ο Πούτιν χρονοτριβεί, παίζει με τον χρόνο και αδυνατεί να πάρει μια απόφαση. Ωστόσο, μπορεί επίσης να ειπωθεί ότι απλώς χρησιμοποιεί ένα σχέδιο που έχει εφαρμόσει ξανά στο παρελθόν. Όπως έκανε με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές για τη Συρία, εξαναγκάζει τους συνομιλητές του να «πνιγούν» σε μια σειρά απαιτήσεων, προσπαθώντας να τους εξαντλήσει και είτε να πετύχει τους κύριους στόχους του είτε να οδηγήσει τα πάντα σε έναν ατέλειωτο μπρος πίσω.

Στην αλλαγή της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων, ο Πούτιν έχει βοήθεια από την ομάδα του Τραμπ.

Ο Τραμπ και ο ειδικός απεσταλμένος του, Στίβεν Γουίτκοφ, έχουν ήδη συζητήσει τους όρους της συμφωνίας στην προσπάθεια να εξασφαλίσουν την κατάπαυση του πυρός, ενώ ο Τραμπ και ο Πούτιν έχουν μιλήσει για «εδάφη», «σταθμούς παραγωγής ενέργειας» και «μοίρασμα ορισμένων περιουσιακών στοιχείων» πριν από οποιεσδήποτε «επίσημες» ειρηνικές συνομιλίες.

Πριν μιλήσει με τον Πούτιν αυτήν την εβδομάδα, ο Τραμπ υπερηφανεύτηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ότι «πολλά στοιχεία μιας τελικής συμφωνίας έχουν συμφωνηθεί».

Αυτό είναι νέο για την Ουκρανία. Το γεγονός ότι ο Τραμπ υποτίθεται ότι συμφώνησε στους όρους του Πούτιν για τα εδάφη και τα περιουσιακά στοιχεία της Ουκρανίας αναγκάζει το Κίεβο είτε να αποδεχτεί τη συμφωνία που έχουν συμφωνήσει ιδιωτικά οι δύο ηγέτες, είτε να απορρίψει την προκατασκευασμένη συμφωνία.

Αν η Ουκρανία δεν συμφωνήσει σε ένα τετελεσμένο γεγονός, ο Πούτιν μπορεί απλά να κατηγορήσει το Κίεβο για οποιαδήποτε αποτυχία στις διαπραγματεύσεις, κάτι που θα ενίσχυε τον χαρακτηρισμό του Τραμπ ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είναι ο κακός της υπόθεσης.

Η ομάδα του Τραμπ έχει ήδη δείξει την περιφρόνησή της για τον Ζελένσκι. Αυτό φάνηκε δημοσίως κατά τη διάρκεια της άγριας σύγκρουσης στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο. Έχει επίσης καταστεί προφανές παρασκηνιακά, με τις μυστικές συνομιλίες μεταξύ μελών της συνοδείας του Τραμπ και των εσωτερικών πολιτικών αντιπάλων του Ζελένσκι, τις οποίες αποκάλυψε το Politico νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Αυτές οι συνομιλίες ήταν μέρος μιας αμερικανικής προσπάθειας να συγκεντρώσουν υποστήριξη για πρόωρες εκλογές, στις οποίες είναι πεπεισμένοι ότι ο Ζελένσκι θα χάσει, παρά τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων που δείχνουν το αντίθετο. Σύμφωνα με τρεις Ουκρανούς βουλευτές και έναν Ρεπουμπλικανό ειδικό εξωτερικής πολιτικής, στην παρασκηνιακή δραστηριότητα συμμετείχε ο γιος του Τραμπ, Ντον Τζούνιορ, ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, ο αμφιλεγόμενος παρουσιαστής συντηρητικών τηλεοπτικών εκπομπών Τάκερ Κάρλσον και ο Γουίτκοφ.

«Βλέπουν τον Ζελένσκι ως εμπόδιο», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός ειδικός εξωτερικής πολιτικής. «Πώς να υπονομεύσεις τον Ζελένσκι και να τον κάνεις πιο υπάκουο; Λοιπόν, εμπλέκεις τους πολιτικούς αντιπάλους του και του δείχνεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν άλλους Ουκρανούς εταίρους και άλλες επιλογές».

«Αλλά νομίζω ότι μεγάλο μέρος του κόσμου του Τραμπ, ή τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς, αυταπατώνται πιστεύοντας ότι μπορούν να χρίσουν κάποιον στην Ουκρανία ως εταίρο τους και να τον κάνουν να επιτύχει εκλογικά στο βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο διάστημα, όποτε κι αν γίνουν οι εκλογές», προσθέτει. «Πρόκειται για έλλειψη κατανόησης της Ουκρανίας.»

Ομοίως, μπορεί να υπάρχει κάποια αυταπάτη σχετικά με το τι επιδιώκει ο Πούτιν, καθώς προσπαθεί να επιβάλει τους γενικούς όρους μιας τελικής συμφωνίας πριν τα όπλα σιγήσουν — όροι που, αν γίνουν εν μέρει αποδεκτοί, θα επιτύχουν τον κύριο στρατηγικό στόχο του: την υποταγή της Ουκρανίας και τη διατήρησή της υπό τον έλεγχο της Μόσχας.

«Ο Πούτιν φαίνεται να έχει επιτύχει εν μέρει στο να κρατήσει την πρόταση για κατάπαυση του πυρός όμηρο, ως μέρος των προσπαθειών του να αποσπάσει προκαταβολικά παραχωρήσεις από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τις διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου», σημειώνει το Ινστιτούτο Μελέτης Πολέμου.

«Ο Πούτιν προσπαθεί να αλλάξει τη σειρά των συνομιλιών για να πιέσει τον Τραμπ να κάνει παραχωρήσεις σε ζητήματα που δεν περιλαμβάνονται στην προσωρινή κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας, αλλά είναι μέρος των πολεμικών στόχων της Ρωσίας», προειδοποίησε το think tank.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.