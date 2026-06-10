Τα πλήγματα του Ιράν στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα ήταν μερικές από τις πιο τολμηρές προσπάθειές του να επαναπροσδιορίσει τα όρια μιας αντιπαράθεσης που για δεκαετίες διεξάγεται σε μεγάλο βαθμό μέσω πληρεξουσίων, μυστικών επιχειρήσεων και προσεκτικά σταθμισμένων αντιποίνων, αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN.



Στοχεύοντας το Ισραήλ σε απάντηση για τις επιθέσεις του στον Λίβανο, η Τεχεράνη φάνηκε να σηματοδοτεί ότι οι κόκκινες γραμμές της δεν σταματούν πλέον στα δικά της σύνορα - και ότι οι ηγέτες της είναι έτοιμοι να αναλάβουν μεγαλύτερα ρίσκα.



Η κίνηση αυτή υποδηλώνει μια ευρύτερη μετατόπιση για την Τεχεράνη, όπου μια νέα γενιά ηγετών εγκαταλείπει όλο και περισσότερο την προσεκτική, «απαντητική» προσέγγιση που καθόριζε εδώ και καιρό τη στρατηγική της Ισλαμικής Δημοκρατίας απέναντι στους αντιπάλους της. Αντί να βασίζονται κυρίως στην αποτροπή και τη στρατηγική υπομονής, τώρα φαίνονται πιο πρόθυμοι να αναλάβουν ρίσκα και να αναπτύξουν τη στρατιωτική, οικονομική και περιφερειακή επιρροή του Ιράν για να διαμορφώσουν τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή.

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Είναι επίσης η ίδια ιρανική ηγεσία που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε σαν «πιο ορθολογική» και «αρκετά λογική».



Το Ιράν φαίνεται επίσης να δοκιμάζει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ισραήλ και να εκμεταλλεύεται τις εντεινόμενες διαφορές μεταξύ των δύο χωρών σχετικά με το τελικό αποτέλεσμα της σύγκρουσης. Ο Τραμπ έχει διακόψει δημόσια τις σχέσεις του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε αρκετές περιπτώσεις τις τελευταίες εβδομάδες, επιμένοντας ότι μια διπλωματική συμφωνία με την Τεχεράνη είναι εφικτή, και υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ «δεν θα έχει άλλη επιλογή» από το να την αποδεχθεί.



Η Τεχεράνη μπορεί να κατόρθωσε να αναγκάσει την Ουάσινγκτον να κάνει μια επιλογή μεταξύ της υποστήριξης της στρατιωτικής ελευθερίας δράσης του Ισραήλ και της διατήρησης διπλωματικού διαύλου με την Τεχεράνη.



Η πίεση του Τραμπ στον Νετανιάχου πρόσθεσε ακόμα ένα διαπραγματευτικό χαρτί στο τραπέζι για το Ιράν, κάτι που θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας νέας κανονικότητας.

Πηγή: skai.gr

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